Pro stoupence czexitu: Britská vláda začala zveřejňovat varování, co bude znamenat odchod Británie z EU bez dohody

23. 8. 2018





- V současnosti pracuje na brexitu 7000 britských vládních byrokratů. Bude zapotřebí najmout ještě dalších 9000 státních úředníků pro brexit a více než 1300 nových celníků, pro nové celní procedury na hranicích Británie s EU.



- Britští důchodci žijící v Evropské unii mohou přijít o přístup k svým důchodům a k dalším finančním službám. Bankovní služby a pojišťovnictví budou zřejmě pro Brity žijící v Evropě jen těžko přístupné.



- Nové léky bude muset schvalovat nový britský úřad pro léky a pro zdravotnické výrobky, než budou povoleny v Británii k prodeji. Předtím budou muset projít v Británii analýzou a zhodnocením.

- Britské podniky, které budou chtít obchodovat s Evropskou unií, budou podřízeny rozsáhlé nové celní a daňové byrokracii.- Britská vláda stále neví, co se stane s hranicí mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Podmínkou EU je, že hranice musí zůstat otevřená, jenže nemůže, protože londýnská vláda odmítá připustit, aby Severní Irsko zůstalo v evropské celní unii. Vytvoření pevné hranice bude znamenat obnovení severoirského terorismu.- Britští spotřebitelé a turisté do evropských zemí budou postiženi novými mnohamilionovými poplatky za používání debetních a kreditních karet mezi Británií a Evropskou unií. Přeshraniční transakce na kartách totiž už nebudou omezeny zákazem přeshraničních poplatků v Evropské unii. Tyto poplatky, které byly zakázány v lednu 2018, stály Brity v roce 2015 166 milionů liber (4,814 miliard Kč).- Britský ministr zahraničí Matt Hancock poslal otevřený dopis britským farmaceutickým firmám, v němž konstatuje, že budou povinny vytvořit si nejméně šestitýdenní zásoby léků pro případ brexitu bez dohody s EU.- Konfederace britského průmyslu i TUC, Kongres britských odborových svazů, varují, že nyní zveřejňovaná technická oznámení britské vlády pro případ brexitu bez dohody by byla pro Británii naprostá katastrofa.- Na základě zveřejnění těchto dokumentů se skotská a velšská vláda zhrozila. Obě nyní tvrdí, že odchod Británie z EU bez dohody je nepřijatelný a premiérka Mayová ho musí vyloučit.Podrobnosti v angličtině ZDE