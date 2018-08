Zemětřesení v Bílém domě

Skutečné zločiny Trumpova kabinetu spočívají úplně v něčem jiném

23. 8. 2018 / Daniel Veselý





Jinak řečeno, Michael Cohen mohl ovlivnit výsledek prezidentských voleb ve prospěch Donalda Trumpa, neboť se postaral o to, aby choulostivé informace o republikánském uchazeči o Bílý dům zůstaly před zraky veřejnosti skryty. Sám Trump měl však kupodivu právo podplatit dvě ženy, s nimiž měl v minulosti poměr. Jenže porušil zákon, když o tom neinformoval federální volební komisi.

Kontroverzní magnát a politický hochštapler je nyní poprvé obviněn z toho, že se snažil ovlivnit průběh prezidentských voleb ve svůj prospěch. A tato skutečnost, nastane-li příhodná politická konstelace, může být proměněna v impeachment.

Podle investigativní novinářky Marcy Wheeler může prezidentovi zlomit vaz spíše soudem usvědčený Paul Manafort, který mu dle Trumpových vlastních slov může ještě pořádně zavařit, jelikož toho ví až příliš mnoho.

Klíčové jsou v tomto ohledu podzimní volby do obou komor Kongresu. Pokud se Demokratické straně podaří Kongres ovládnout – což je ale vzhledem k nekompetentnosti jejího vedení oslovit tradiční elektorát otázka – může zahájit proces impeachementu. S ohledem na právní průtahy a výklad ústavy je ale vysoce nepravděpodobné, že by prezident Trump mohl skončit před soudem ještě před ukončením svého mandátu.



Pozn. red. Martin Kettle v deníku Guardian varuje před snahami zahájit proces impeachmentu proti Trumpovi. Nemůže se totiž povést. Jak impeachment funguje? Sněmovna reprezentantů se musí připravit a hlasovat prostou většinou pro obvinění, která se pak stanou základem soudního procesu před 100 členným Senátem. K odsouzení a odstranění prezidenta z funkce musí hlasovat dvě třetiny senátorů. Pokud 34 senátorů hlasuje proti impeachmentu, prezident zůstává ve své funkci a je posílen.



V současném Kongresu mají Republikáni většinu 37 hlasů a v Senátu mají dvoutřetinovou většinu. Ani po podzimních volbách nebude v Senátu méně než 34 republikánských senátorů, takže Republikánská strana bude mít plnou možnost impeachment blokovat.



Impeachment je politický proces. Je to soud, který provádějí poitikové. Nezáleží tolik na obvinění jako na stranické loajalitě. Pokusem o impeachment může být Trump jedině posílen. Zdroj ZDE



Přestože se Trumpův Bílý dům od samého začátku potýká s četnými skandály, vyhazovy a nařčeními, celou tu dobu se zdálo, jako by prezidentův spánek nemohlo nic narušit. Jenže to se nyní patrně změnilo, jestliže byli během jediného dne dva bývalí Trumpovi spolupracovníci oficiálně označeni za zločince.

Ačkoli považuji Trumpovo prezidenství za zkázonosné (výjimku představuje diplomatické sbližování s KLDR a Ruskem Pozn. JČ: Obávám se, že o "sbližování s Ruskem" opravdu nejde, je spíše téměř stoprocentně jisté, že kromě toho, že Trump je lhář, kriminálník a podvodník, je to také přímý Putinův sluha. Je to totiž zjevné z miliardy dolarů, které Trump dostal z Ruska prostřednictvím banky Deutsche Bank. Sledujte stopu peněz! Více o tom ZDE ), mám za to, že skutečné zločiny stávajícího osazenstva Bílého domu spočívají v úplně něčem jiném než v úplatcích a možné spolupráci s Kremlem. Tím nejhorším zločinem je podle mého soudu sabotáž globálního boje s klimatickými změnami poté, co USA odstoupily od historické dohody o ochraně klimatu.

Trumpův kabinet tento týden s pompou oznámil, že omezuje regulace týkající se provozu uhelných elektráren, aby se vrátily zlaté časy amerického průmyslu. Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), která toto nové opatření zavádí, je dnes spíše špatným vtipem, neboť funguje jako prodloužená paže průmyslové lobby, jejímž cílem je efektivní demontáž ekologických regulací.

Nejenže zbrusu nový plán významně přispěje ke klimatickým změnám, ale také může vést k více než 1400 předčasným úmrtím ročně, jak ukazují poznatky samotné EPA. Avšak někteří kritikové jsou přesvědčeni o tom, že opatření, díky nimž si jednotlivé uhelné elektrárny budou moci prakticky dělat cokoliv, nakonec budou zrušena.

A třebaže vypovězení pařížské klimatické dohody má i své kladné stránky, protože zbytek světa se zavázal k intenzivnějšímu boji proti globálnímu oteplování, to nejhorší nás teprve čeká. Spousta vědců v současnosti zastává názor, že hladina moří může do konce tohoto století stoupnout až o dva metry. Zhruba 40 procent světové populace žije v přímořských oblastech do vzdálenosti 100 kilometrů od pobřeží, zatímco 250 milionů lidí žije v nadmořské výšce pět metrů nad mořem. K tomu připočtěme častější a intenzivnější hurikány, bouře a stoleté povodně, k nimž bude docházet každou dekádu, přičemž v ohrožení života se ocitnou stovky milionů lidí.

Trumpova administrativa tedy páchá neuvěřitelný zločin, když stojí v cestě globální snaze o zachování důstojných podmínek pro život na zemi. Kdyby byl Donald Trump nakonec obžalován a musel by předčasně opustit Oválnou pracovnu, na jeho místo by nastoupil viceprezident Mike Pence, jehož skeptický pohled na antropogenní příčiny globálního oteplování se od Trumpova v zásadě neliší. Vše tedy spočívá na bedrech amerických demokratů, což je ale sázka tuze nejistá.