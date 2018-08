O Pražském jaru ve švýcarském rozhlase

Pokud byste si chtěli pořad SRF 2 poslechnout, najdete ho zde, píše Zdeněk Poláček:

https://www.srf.ch/sendungen/kontext/prag-august-1968-das-jaehe-ende-der-reformbewegung





Včera, tedy v úterý 21.8., byl na švýcarském státním rádiu SRF 2 vysílán hodinový pořad k událostem Pražského jara. Jako Čecha žijícího v CH mne velice potěšilo, že události z Československa z roku 1968 nejsou v zahraničí zapomenuty. Narozdíl od českého "rádoby" prezidenta, který k tomu nemá co říct.K tomu poznamenává Jan Čulík: Padesáté výročí invaze Varšavského paktu do Československa vyvolalo pozornost mnoha světových médií. Psali o něm v New York Times, několikrát v Guardianu, o rozhovoru v Radio France Internationale informujeme ZDE , v úterý 21. srpna se vysílala také inteligentní diskuse o Pražském jaru na Radio Scotland, atd., atd.