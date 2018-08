Ruští trollové šíří falešné zprávy o údajné "nebezpečnosti očkovacích vakcín"

24. 8. 2018



Studie zjistila, že několik twitterových účtů, provozovaných týmiž ruskými trolly, kteří zasahovali do amerických prezidentských voleb, nyní šíří na twitteru lži o údajné nebezpečnosti očkování.



Vědci na George Washington University to odhalili, když se snažili zlepšit komunikaci na sociálních sítích pro veřejné zdravotníky. Objevili, že internetoví trollové a roboti zkreslují diskusi na internetu a snaží se zlikvidovat konsensus o bezpečnosti očkovacích látek.



Studie objevila několik twitterových účtů, které patří týmž ruským trollům, kteří zasahovali do amerických prezidentských voleb, a marketingové a malwarové roboty, kteří rozesílají lži o očkovacích látkách.Ruští trollové to hrají na obě strany. Tweetují výroky podporující a výroky odmítající očkování v politicky silně emocionálním kontextu. Cílem je rozhádat americkou společnost a vyvolat v ní konflikty. Trollové a roboti se snaží vyvolat v americké veřejnosti nedůvěru k očkování a k očkovacím látkám, a vyvolat tak epidemie vážných chorob.Studie vyšla v časopise American Journal of Public Health v době, kdy v Evropě vznikla obrovská epidemie spalniček. Částečně ji přivodil pokles počtu očkovaných dětí proti spalničkám.V první polovině roku 2018 se v Evropě vyskytlo 41 000 případů spalniček, více než za celý rok 2017.Drtivá většina Američanů ví, že očkování je bezpečné a efektivní, ale Twitter vyvolává falešné představy, že tomu tak není a že se o věci debatuje s pochybnostmi.Trollové tweetují o očkování asi dvaadvacetkrát častěji než normální uživatelé Twitteru.Firmy provozující sociální sítě se snaží v těchto dnech bránit před šířením dezinformací. V únoru letošního roku zlikvidoval Twitter 3800 účtů provozovaných z tzv. Úřadu pro výzkum internetu, financovaného ruskou vládou. V dubnu Facebook zlikvidoval 135 účtů provozovaných touto organizací.Tento týden Facebook odstranil dalších 650 falešných účtů provozovaných z Ruska a z Íránu s cílem šířit dezinformace. Výzkumníci nezkoumali Facebook, i když tam se o očkování také intenzivně "diskutuje".Podrobnosti v angličtině ZDE