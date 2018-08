Nad Trumpem se stahuje smyčka: Finanční ředitel Trump Organization dostal soudní imunitu za své svědectví

24. 8. 2018





Allen Weisselberg, dlouholetý finanční ředitel Trump Organization získal od amerických prokurátorů soudní imunitu za své svědectví o Trumpově právníku Michaelu Cohenovi.



Cohen v úterý u soudu přiznal, že spáchal osm trestných činů. Weisselberg svědčil o tom, že Cohen předložil firmě Trump Organization falešné faktury, aby mu byly proplaceny úplatky, které poskytl Trumpovým milenkám na jejich umlčení.



Weisselberg je výkonným viceprezidentem a finančním ředitelem Trump Organization už desítky let. Poté, co se stal Trump prezidentem, uvedl, že nechává svůj byznys ve Weisselbergových rukou a v rukou svých synů.Prokurátoři uzavřeli podobnou dohodu o imunitě s Davidem Peckerem, vydavatelem časopisu National Enquirer, který si údajně zakoupil svědectví Trumpových milenek a pak je nevydal.U soudu v úterý Cohen svědčil, že mu Trump nařídil, aby vyplatil výpalné jeho milenkám způsobem, který porušil zákony o předvolební kampani. Toto svědectví znamená, že se sám Trump podílel na trestném činu, i když málokteří právníci jsou přesvědčeni, že lze prezidenta ve funkci obvinit z trestného činu.Není jasné, zda Weisselbergova dohoda o soudní imunitě za jeho svědeckou výpověď se týká i záležitostí nespojených s Cohenem. Trump se v minulosti vyjádřil, že pokud by mimořádný vyšetřovatel Mueller začal vyšetřovat jeho podniky, to by byla "červená čára".Podrobnosti v angličtině ZDE