"Nejhorší okamžik Trumpova prezidentství": Manafort odsouzen, Cohen přiznal vinu

22. 8. 2018

Breaking News: Michael Cohen said in court that he paid Stormy Daniels “at the direction of” Donald Trump for the purpose of “influencing the election” https://t.co/jMXCZNHL13





Obě soudní dramata také vyvolávají vážné otázky ohledně Trumpova úsudku. Od jeho zvolení přiznali trestné činy nebo za ně byli odsouzeni Trumpův poradce pro národní bezpečnost, jeho osobní právník, jeho náměstek šéfa předvolební kampaně a jeho poradce pro zahraniční politiků.



Obě soudní dramata znamenají podstatné vítězství pro mimořádného vyšetřovatele Roberta Muellera, který je pod tlakem od Trumpových stoupenců, aby ukončil své vyšetřování, které Trump nazývá "honem na čarodějnice".



V New Yorku Cohen uvedl, že mu Trump nařídil, aby provedl platby, které porušily zákony o financování předvolebních kampaní, pornografické herečce Stormy Daniels a bývalé modelce z Playboye Karen McDougal. Cílem plateb je bylo v předvolební kampani umlčet. Cohen nejmenoval ani obě ženy, ani Trumpa.



Avšak Lanny Davis, Cohenův právník, se zeptal na Twitteru: "Jestliže byly tyto platby trestným činem pro Michaela Cohena, proč nejsou trestným činem pro Donalda Trumpa?" To, zda může být americký prezident trestně stíhán, je otázkou právní debaty. Trump tvrdí, že o platbách nevěděl.



Cohen prokurátorům přiznal vinu, že spáchal bankovní podvody, daňové podvody a porušil zákon o financování předvolebních kampaní. Pravděpodobně za to bude v prosinci odsouzen do vězení na čtyři až pět let.



Davis, Cohenův právník, uvedl v úterý v noci, že Cohen je ochoten hovořit s Robertem Muellerem ve věci jeho vyšetřování. Dodal v televizi MSNBC: "Pan Cohen má informace o určitých tématech, který by měla být pro mimořádného vyšetřovatele zajímavá a je více než ochoten panu mimořádnému vyšetřovateli říci všechno, co ví."



Davis řekl v televizi MSNBC, že Cohen má informace "o zjevné možnosti spiknutí zkorumpovat při volbách r. 2016 americký demokratický systém" a "informace o počítačovém trestném činu hackerství a o tom, zda pan Trump o tomto trestném činu věděl předem."



Podrobnosti v angličtině



Trump's campaign chairman was convicted of charges that carry a max of 80 years in prison, and his longtime lawyer and fixer implicated him on a campaign finance charges. Today is easily the worst day of Trump's presidency. — Emily C. Singer (@CahnEmily) August 21, 2018

Po třítýdenním procesu shledala porota Paula Manaforta, šéfa Trumpovy předvolební kampaně, vinným z 8 z 18 obvinění týkajících se daňových a bankovních podvodů. Jde o podstatné, i když ne kompletní vítězství pro mimořádného vyšetřovatele Roberta Muellera, který dl vyšetřuje vazby Trumpových kolegů v předvolební kampani v roce 2016 na Rusko.Porota oznámila, že v ostatních deseti obviněních nedosáhla dohody. Soudce T.S. Ellis v těchto obviněních vyhlásil "nepodařený proces".Manafort byl odsouzen za to, že pětkrát podal falešné daňové přiznání, že jednou nepodal požadovaný daňový formulář a že dvakrát uskutečnil bankovní podvod.Manafortovo odsouzení přichází v době, kdy Donald Trump stále hysteričtěji kritizuje Muellerovo vyšetřování a požaduje jeho zrušení.Trump se během procesu s Manafortem opakovaně veřejně k této věci vyjadřoval a vyjadřoval mu podporu, dokonce i v době, kdy o rozsudku už jednala porota.Manafort může být za těchto 8 trestných činů odsouzen až na 80 let do vězení.Podrobnosti v angličtině ZDE