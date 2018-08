Švédská ekonomika raketově nastartovala v důsledku příchodu uprchlíků

23. 8. 2018





Ekonomický růst ve Švédsku je o hodně vyšší než v ostatních zemích Evropské unie. Dokazuje to, jak nesmírně úspěšné je Švédsko při integraci uprchlíků, píše hospodářský server Bloomberg



Desetimilionové Švédsko přijalo za posledních pět let asi 600 000 uprchlíků, píše Bloomberg. Tato skutečnost vyvolala příkrý hospodářský růst. Švédsko nyní patří k hospodářsky nejrychleji rostoucím zemím v Evropě. Příchod uprchlíků také pomáhá vyřešit problémy stárnoucího obyvatelstva.



"Tito uprchlíci a migranti přišli právě v pravou chvíli," konstatuje Lars Christensen, ekonom a zakladatel poradenské firmy Markets and Money Advisory.





Hrubý domácí produkt Švédska stoupl v prvních dvou čtvrtletích letošního roku o více než tři procenta. V posledních letech Švédsko poskytli tisíce pracovních povolení odborníkům na informační technologii, zemědělským dělníkům sklízejícím ovoce a kuchařům. Veškeré nové pracovní příležitosti, které vznikly loni ve švédském průmyslu, vznikly v důsledku příchodu uprchlíků. 90 procent pracovních příležitostí v sociálním sektoru, především ve zdravotnictví a v péči o staré lidi, vzniklo v důsledku příchodu uprchlíků.



Ministryně financi Magdalena Andersson uvedla 16. srpna, že noví imigranti nyní získávají práci dvakrát tak rychle než imigranti, kteří do Švédska přišli během posledních deseti let. 82 procent všech imigrantů ve Švédsku pracuje. Je to o 4 procenta více než je průměr Evropské unie.



Nicméně švédský pracovní trh měl určité problémy při integraci tolika příchozích. Nezaměstnanost mezi imigranty je cca 20 procent, kdežto mezi domácími Švédy jen 7 procent. Ultrapravicová strana Švédských demokratů chce omezit příchod uprchlíků, tvrdí, že zatěžují sociální systém.



Bloomberg cituje příklad Ismaiela Alkadra, 34, vaskulárního chirurga ze syrského města Raqqa, který nyní pracuje v nemocnici v Eskilstuně, asi 90 minut autem od Stockholmu. Alkadro, který přišel do Švédska r. 2014, upozorňuje na sociálních sítích na osud dalších vysoce kvalifikovaných uprchlíků, kteří nalézají obtížně práci. "Vím o lékaři, který začal pracovat v pizzerii," konstatuje, "a o jiném, který pečuje o staré lidi."



Než se Alkadro dostal do Švédska, cestoval čtyři měsíce pěšky a lodi a v zimě byl nucen spát venku. Poté, co prošel ve Švédsku azylovým řízením, které trvalo 10 měsíců, strávil rok studiem švédštiny a přípravou na místní lékařskou atestaci. Poté, co vyplnil více než 100 žádostí o zaměstnání lékaře, dostal tři nabídky práce.



"Zaměstnavatelé jen zřídka pozvou na pohovor člověka s cizím jménem," říká. "Ale vy se prostě nemůžete vzdát."



