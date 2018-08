Alexej Navalnyj byl zatčen, aby se nemohl 9. září účastnit v Rusku celostátních protestů

Police v sobotu zatkla Alexeje Navalného před jeho domem v Moskvě. Údajně byl zatčen proto, že měl vazbu na opoziční demonstraci, která se konala 28. ledna. Jeho stoupenci však poukazují na to, že cílem jeho zatčení je zjevně zabránit jeho účasti na celostátních demonstracích dne 9. září protestujících proti vysoce nepopulárnímu, Putinem navrhovanému zvýšení věku odchodu do důchodu pro muže z 60 na 65 let a pro ženy z 55 na 63 let. Průměrný měsíční důchod v Rusku je 13 342 rublů (asi 4300 Kč).





Vladimír Putin přislíbil v roce 2005, že nikdy nezvýší věk odchodu do důchodu a toto rozhodnutí vyvolalo v Rusku všeobecný hněv. Putinova popularita poklesla ze 77 procent na 63. 90 procent Rusů je proti zvýšení odchodu do důchopdu a 40 procent Rusů je ochotno v této věci veřejně demonstrovat v ulicích.



Úřady v Moskvě systematicky odmítají Navalného žádosti o povolení opozičních demonstrací v centru Moskvy. Činitelé zastupující moskevského primátora Sergeji Sobjanina sdělili minulý týden, že nebudou rozhodovat o žádosti Navalného uspořádat 9. září demonstraci nedaleko Kremlu.



"Na primátora kašleme," řekl Navalnyj. "Musíme vyjít do ulic."



Navalnyj byl už několikrát vězněn za organizování nepovolených demonstrací.



Rusko má snad nejnižší věk odchodu zaměstnanců do důchodu. Zvýšení tohoto věku je nepopulární, protože mnoho Rusů se obává, že se důchodu vůbec nedožijí. Týká se to především mužů, kteří průměrně umírají ve věku 66 let.



Kreml přiznává, že Putin porušil svůj příslib, avšak dodává, že obyvatelstvo Ruska stárne a že vláda nemá jinou možnost. V roce 2044 bude podle odhadů počet důchodců stejný jako počet lidí v zaměstnání.



Ruská média tento týden spekulují o tom, že Putin zřejmě oznámí změkčení navrhované důchodové reformy, ale Kreml se k tomu nevyjádřil.



