Pro příznivce czexitu: Bývalý konzervativní vicepremiér podporuje nové referendum o brexitu

27. 8. 2018

Bývalý konzervativní vicepremiér Michael Heseltine podporuje nové referendum a současně zpochybňuje schopnost premiérky Mayové zajistit podporu pro dohodu o brexitu, upozorňuje Ashley Cowburn.

Lord Heseltine, bývalý vicepremiér ve vládě Johna Majora, tvrdí, že podle jeho názoru nikdy nedošlo "k tak nepředvídatelné, katastrofální sekvenci událostí", jimž by Británie čelila.

Heseltine také zesměšnil poznámky Borise Johnsona o nikábu a prohlásil, že bývalý ministr zahraničí by se měl omluvit za urážlivý výrok podporující krajní pravici.

"Moje pozice je dost jasná," prohlásil Heseltine. "Brexitéři měli dva roky na to, aby vypracovali pozici v souladu s linií, které věří - a po dvou letech nevypracovali absolutně nic kromě rostoucího pocitu paniky."

A pokračoval: "V tuto chvíli neexistuje důkaz, že dojde k dohodě - a pokud ano, existuje dohoda, která je přijatelná pro Dolní sněmovnu? To je obrovská otázka."

Na otázku, zda premiérka může protlačit případnou dohodu sněmovnou, dodal: "Myslím, že je velmi nepravděpodobné, že by protlačila dohodu Dolní sněmovnou."

Heseltine prohlásil, že po celé měsíce tvrdí, že "musí existovat druhý test veřejného mínění", buď ve formě voleb, nebo druhého referenda o EU. "Myslím, že patrně referendum," odpověděl na otázku, čemu by dal přednost. "Je to jedno nebo druhé. Události budou diktovat, co to bude."

Ačkoliv premiérka kategoricky vyloučila druhé referendum "za jakýchkoliv okolností", opoziční Labour Party ponechala tuto možnost na stole, pokud parlament odmítne dohodu Mayové s EU, nebo pokud dojde k brexitu bez dohody.

