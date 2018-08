Hovořme o skutečném Johnu McCainovi

27. 8. 2018 / Daniel Veselý

S velkým rozčarováním sleduji, jak i progresivní američtí politikové, jako je Alexandria Ocasio-Cortez, vyzvedávají zesnulého jestřába Johna McCaina, jako by snad šlo o inspirativního politika, jenž neúnavně dbal o blaho své země. Je to patrně dáno tím, že McCain byl na kordy s Trumpovými bělošskými nacionalisty, o svých politických protivnících se vyjadřoval s patřičným respektem a vymezoval se proti některým excesům politické moci. Nicméně ani pokora před majestátem smrti či nezbytný patos nekrologů by neměly převážit nad střízlivou realitou a neúprosnými fakty.