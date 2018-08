Facebook vyvolal v Německu násilné útoky proti uprchlíkům

22. 8. 2018





Dirk Denkhaus, mladý hasič v německém městě Altena, se vloupal na půdu domu, obývaného uprchlíky, a podpálil ho. Vymlouvá se, stejně jako další občané, nenávidící uprchlíky, na Facebook. Právě Facebook v Německu vyvolává nenávistnými lžemi, zveřejňovanými na Facebooku, hněv proti uprchlíkům. Zatímco na veřejnosti se lidé vůči uprchlíkům v Alteně chovají přátelsky, místní facebookové stránky překypují protiuprchlickou nenávistí a lžemi o tom, jak obrovskou "hrozbou" jsou uprchlíci, píše deník New York Times v rozsáhlé, silně znepokojující analýze.



Prokurátoři při stíhání Dirka Denkhause u soudu argumentovali, s odvoláním na to, co našli v jeho mobilním telefonu, že se mladík zcela izoloval od společnosti a uzavřel se do bubliny strachu a nenávisti, která ho vedla ke spáchání násilného trestného činu.Altena je příkladem jevu, který výzkumníci dlouho znají: že Facebook způsobuje, že komunity páchají častěji rasově motivované násilí. Nyní to potvrzuje rozsáhlá akademická studie.Karsten Müller a Carlo Schwarz z britské univerzity ve Warwicku analyzovaly všech 3335 násilných útoků proti uprchlíkům, spáchaných v Německu během dvouletého období. Zjistili, že ve městech, kde se Facebook používá častěji, než je průměr, došlo k většímu počtu fyzických útoků proti uprchlíkům.Z množství dat, která tito vědci analyzovali, vyplynula ohromující skutečnost: V městech, kde užívání Facebooku na osobu stouplo o jednu standardní deviaci nad celostátní průměr, počet fyzických útoků proti uprchlíkům stoupl o 50 procent!Celostátně to v Německu znamená, že Facebook vyvolal deset procent všech útoků proti uprchlíkům.Algoritmy Facebooku podporují šíření materiálu, který maximalizuje angažovanost uživatelů. Materiál, který zneužívá negativní, primitivní pudy a emoce, jako je nenávist či strach, se šířejí na Facebooku nejvíce, zjistily vědecké studie.Nenávist vůči uprchlíkům slučuje strach ze společenských změn s xenofobními výkřiky "Je to boj nás proti nim!" Tyto dvě emoce se šíří na Facebooku nejrychleji.I když začne nenávist proti uprchlíkům na Facebooku šířit minimum uživatelů, jakmile začne tato nenávist dominovat newsfeed na Facebooku, má to neblahé důsledky pro všechny uživatele.Lidé se instinktivně přidržují sociálních norem své komunity. Ty normálně brzdí ničivé chování.Potíž je, že Facebook tento proces rozbíjí. Izoluje nás od umírněných hlasů či názorů autorit, strká nás do skupin lidí se stejnými názory a prostřednictvím algoritmů podporuje materiál, který angažuje naše nejprimitivnější emoce.Uživatelé z toho pak mohou získat dojem, že společnost široce podporuje užívání násilí.Podrobnosti v angličtině ZDE