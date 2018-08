Proti Matteovi Salvinimu bylo zahájeno oficiální vyšetřování za nezákonné zadržování uprchlíků

25. 8. 2018

Poté, co bylo v sobotu večer oznámeno, že bylo zahájeno oficiální vyšetřování, Salvini konečně vydal povolení, aby zbývajících 134 migrantů na palubě lodi Diciotti přišlo na pevninu. Italská vláda oznámila, že Albánie jich přijme 20 a Irsko 25. Italská katolická církev se vyjádřila, že přijme ostatní uprchlíky, "aby ukončila tuto dramatickou situaci a utrpení".Několik dní po vzniku této krize dovolil Salvini skupině 27 uprchlických dětí, cestujících bez rodičů, vystoupit na pevninu, a v sobotu lékaři identifikovali 16 osob, kteří naléhavě potřebují lékařskou péči.Avšak to znamenalo, že na lodi, měřící méně než 100 metrů, zbývalo stále ještě 134 osob. Prokurátoři oznámili v sobotu večer, že vyšetřují Salviniho, ultrapravicového populistu, za to, že držel 177 osob jako rukojmí.Itálie porušila Evropskou konvenci o lidských právech, podle níž nesmí být žadatel o azyl zadržován déle než 48 hodin a musí mít právo zažádat o azyl."Slyšel jsem, že prokurátoři požádali o podrobné informace o mé osobě. Tady je máte. Narodil jsem se v Miláně, 9. března 1973. Jsem připraven a hrdě ochoten být zatčen, protože bojuju za ochranu italských hranic," napsal Salvini na Facebooku.Krize s lodí Diciotti začala 15. srpna, kdy tato loď italských pobřežních hlídek zachránila nedaleko italského ostrova Lampedusa 190 lidí z přeplněného člunu. 13 osob bylo evakuováno, protože vyžadovali naléhavou lékařskou pomoc a poté, co loď odmítla vláda na Maltě, směla přistát na Sicílii, avšak Salvini se vyjádřil, že nedovolí nikomu vystoupit, dokud nedostane příslib, že "půjdou všichni jinam".To vyvolalo ostrou kritiku ze zahraničí, ale Salvini na kritiky v Evropě zaútočil a vyhrožoval, že suspenduje platby Itálie do Bruselu, pokud Brusel uprchlíky nerozdělí do jiných evropských zemí. Evropská unie charakterizovala jeho hrozby jako "nekonstruktivní".Podrobnosti v angličtině ZDE