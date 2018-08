Kiskův prázdný projev k výročí srpna 68

23. 8. 2018

Projev, který pronesl slovenský prezident Kiska, byl prázdný, a nenašel si tedy ani chvilku, aby především mladším lidem vysvětlitl alespoň rámcově, o co šlo v roce 1968 v Evropě, ale i Československu. Na norských médiích jsem našel větu, že Praha byla tavicím kulturním kotlem Evropy na jaře 68, a proto tam bylo tolik novinářů ze zahraničí, stejně jako v dalších městech Evropy, v Berlíně, Paříži, Římě atd., kde se zase protestovalo proti imperialismu druhé ze supervelmocí, a to zejména proti kobercovému bombardování vesničanů ve Vietnamu, ale protestovalo se i za více socialismu a sociálního státu, tedy proti kapitalismu.

Všechna tato povstání a srocování lidí v Evropě měla tedy stejný cíl. Více sociální soudržnosti, více socialismu a více svobody a demokracie.







Vyprávět ten příběh vykuchaný, ořezaný o druhou polovinu Evropy je přesně to, co se mladším lidem a dětem nemá dělat. Lhát se totiž opravdu nemá, a to zejména ne v době, kdy se opravdu ne všichni na Slovensku mohou těšit z "prosperity", o které mluví pan Kiska - a myslí tím asi velkokapitál, kterého je součástí, ale chudé studenty už asi ne.







Okupace Československa tedy zničila naději celé jedné generace na jednotnou Evropu s lidskou tváří a SSSR se definitivně odkopal a před světovou veřejností znemožnil, stejně tak jako na druhé straně oceánu politická reprezentace USA.







Prezident Kiska v projevu pronesl ale jednu důležitou věc, že "mnoho nadaných lidí emigrovalo".







Poslechněme si jednoho z nich: "Na krátkou chvíli se uskutečnilo to, o čem snil George Orwell: plánované hospodářství se svobodou vyjadřování," říká Milan Kundera o Pražském jaru v roce 1985, píše na Facebooku Lukáš Kraus.