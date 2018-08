26. 8. 2018

V neděli bylo oznámeno, že zemřel slavný americký dramatik Neil Simon, král Broadwaye a nositel Pullitzerovy ceny a ceny Tony. Neil Simon byl autorem četných komedií a muzikálů, jako The Odd Couple, Barefoot in the Park, Sweet Charity, The Sunshine Boys, Brighton Beach Memoirs a Biloxi Blues. Byl také autorem četných filmových scénářů. Na Broadwayi se vtipkovalo, že jen William Shakespeare napsal více úspěšných her.Podrobnosti v angličtině ZDE