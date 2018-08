Italští prokurátoři podrobí Salviniho výslechu za nezákonné zadržování uprchlíků

24. 8. 2018



Ultrapravicový italský ministr vnitra může čelit trestnímu stíhání za nezákonné zadržování uprchlíků.



Itálie tím porušila článek 5 Evropské konvence o lidských právech. Podle ustanovení této konvence musejí být žadatelé o azyl, zadržovaní déle než 48 hodin, okamžitě propuštěni a musejí dostat právo zažádat o azyl.



Evropská unie provedla proti Salvinimu zpětný úder poté, co vyhrožoval, že zastaví platby Itálie do Bruselu



Evropská unie ostře odmtla hrozbu italské populistické vlády, že zastaví platby Itálie do Bruselu v důsledku hádky ohledně záchranné lodi, která přivezla na Sicílii 150 uprchlíků a migrantů, jimž však ministra vnitra Salvini zabránil ve vstupu na italské území.







Zároveň se vydali prokurátoři ze Sicílie do Říma, kde provedou výslechy vládních činitelů včetně ultrapravicového ministra vnitra Mattea Salviniho ohledně ilegálního zadržování uprchlíků na palubě záchranné lodi.



Vyšetřování tohoto porušení zákona bylo zahájeno "proti neznámým osobám". Zdroje uvádějí, že Salvini je ohrožen výslechem, protože on nařídil zákaz vylodění zmíněných uprchlíků.



V pátek zahájilo 150 migrantů na palubě lodi Diciotti hladovku na protest proti Salvinimu rozhodnutí nedovolit jim vstoupit na italskou pevninu.



Ve čtvrtek pohrozil náměstek italského premiéra, že suspenduje platby Itálie Evropské unii, pokud Brusel nerozdělí 150 těchto uprchlíků na palubě lodi Ubaldo Diciotti do jiných zemí Evropské unie.



Evropská komise konstatovala, že takové výroky jsou "nekonstruktivní" a požadovala, aby Evropská unie nalezla řešení pro přijetí uprchlíků.



"Nekonstruktivní výroky, a dokonce hrozby, nejsou nápomocné a nepřiblíží nás řešení. Evropská unie je komunitou pravidel a funguje na základě pravidel, nikoliv hrozeb. Proto žádáme všechny strany, aby rychle nalezly řešení pro osoby na palubě v duchu dobré spolupráce," řekl Alexander Winterstein, mluvčí Evropské komise.



