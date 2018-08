Demokracie nechřadne kvůli lumpům, ale kvůli lhostejnosti

1. Ještě stále se o osudu země rozhoduje ve volbách. Nezapomínejme na to. Je "nás" milión? (Jistě víc!). Pak stačí, když každý získá na svou stranu jednoho dalšího voliče. Podívejte se na volební výsledky a posuňte tam milión voličů - dostanete totálně jiný výsledek. Přesunutý milión hlasů znamená, že prezidentem je slušný člověk a premiér se taky jmenuje jinak. Je tak těžké získat na svou stranu jednoho člověka? Myslím že ne: "mluvme spolu", to je to, co ve společnosti chybí. Překonávejme příkop neporozumění. Není nic neslušného přesvědčovat lidi ve svém okolí. Když to neuděláte vy, udělá to někdo jiný, ale výsledek se vám líbit nebude.

2. Vidíte na politické scenérií stranu, která je vám sympatická? Nebo, ať snížím kritéria, která je pro vás aspoň akceptovatelná, nebo, ať nejím, "nejméně špatná"?



Tak ji podpořte. Tak jak můžete. Máte-li čas, pak svým časem - každá strana potřebuje dobrovolníky, kteří ji pomohou. Nemáte-li čas nebo se stydíte, pak financemi. Jakkoli to zvenku nevypadá, politické strany živoří. Přitom peníze potřebují: mají-li fungovat například jako kvalitní, tvořivá opozice, potřebují si financovat odborné analýzy, oponentury, názory, posudky. Potřebují mít lidi pracující na plný úvazek - politika se nedá dělat kvalitně "po práci", nehledě že to není dlouhodobě k vydržení. Potřebuje mít svoje "think tanky", dlouhodobě pracující instituty se špičkovými lidmi, kteří budou vytvářet do hloubky propracované, detailní programy. To se neudělá po večerech, po práci.

3. Pokud vidíte rozlézající zlo mimo politiku, je rada podobná: jen místo stran podporujte občanské iniciativy a nevládky. Občanská iniciativa - třeba i lokální, regionální, nebo zabývající se konkrétním, i úzkým a specifickým tématem - je ideální platforma pro osobní zaangažovanost (protože "do politiky" se chce jít málokomu). Je to vlastně taková politika nanečisto - bez zodpovědnosti, kterou už pak volený zástupce na jakékoli úrovni má, si vyzkoušíte aktivitu ve veřejném prostoru. A opět, pokud nechcete nebo si netroufáte se angažovat přímo, přispějte. Každá tisícovka je dobrá. Uvědomte si, že rozlézající zlo je velmi profesionálně financované a proti tomu se nedá jít jen s čistým čelem a holýma rukama.

4. Proč je v politice tolik mizerných lidí? Protože se ti slušní a schopní tam obávají jít - často "aby se neušpinili". Tak ty židle zbudou na ty mizerné, na lumpy a dobrodruhy. Pokud slušní a schopní nenajdou ochotu jít do politiky, nikdy se to nezmění. Tak do ní jděte.

5. Živíte si svoje noviny? Média jsou pro rozlézající se zlo obrovskou zbraní. Proto si je podmaňují ti mocní, dobře vědí proč: buď je to zbraň nebo aspoň protizbraň. Ale pak už to není médium, kterému lze věřit, ani v prvním, ani v druhém případě.

Média, která si uchovávají svou nezávislost na (jakékoli) moci, jsou jako nosorožec africký: cenní, vzácní, před vyhynutím a navíc ještě lovná zvěř. Nikdo je zezadu nefinancuje, musí se živit sami - a živoří.



Živit si svoje noviny neznamená, že si je předplatíte, ale že jim pošlete příspěvek ročně desetkrát větší než je předplatné. To jim umožní dělat kvalitní práci: najmout dobré lidi, dělat investigativu, dělat reportérskou práci v terénu. To chybí nejvíc; chrlit kompilace z jiných zdrojů je bezcenné. Chybí fakta z terénu, původní analýzy, přidaná hodnota. Nebudou-li dobrá média, zbude už jenom manipulace.

Demokracie nechřadne kvůli lumpům, ale kvůli lhostejnosti. Protože sice vnímáme rozlézající se zlo, ale říkáme si - není to ještě tak zlý, třeba to přejde. Na barikády nepolezu.

Ani nemusíte. Stačí jen vědět co dělat, a dělat to.