Italská ultrapravicová vláda zadržuje uprchlíky na lodi Diciotti jako rukojmí

Vykonstruovaná hysterie ohledně migrace čluny přes Středozemní moře - přestože je tato migrace za mnoho let úplně nejnižší - dosáhla nové úrovně absurdity, varuje Human Rights Watch. Italská vláda drží své vlastní pobřežní hlídky a 177 zachráněných osob jako rukojmí v cynickém pokusu donutit ostatní země Evropské unie, aby přijaly tyto imigranty a uprchlíky.



The Italian govt is holding its own coast guard & 177 rescued people hostage in a cynical gambit to force other EU countries to take the rescued people