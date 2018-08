Alkohol: Neexistuje žádná bezpečná míra pití, varuje významná studie

24. 8. 2018



Vlády by měly doporučovat občanům, aby byli stoprocentními abstinenty



I občasný alkoholický nápoj škodí zdraví. Vyplývá to z nejrozsáhlejší a nejpodrobnější studie o důsledcích pití alkoholu. Znamená to, že by vlády měly občanům doporučovat, aby alkohol vůbec nepili.



Vyplývá to ze závěrů studie Global Burden of Diseases (Globální břemeno chorob), provedené na University of Washington v Seattle. Toto centrum zveřejňuje nejrozsáhlejší soubor dat o příčinách nemocí a úmrtí ve světě.







Alkohol způsobil v roce 2016 2,8 milionů úmrtí. Je to hlavní rizikový faktor předčasné úmrtnosti a invalidity ve věku od 15 do 49 let. Způsobuje 20 procent úmrtí.



Současné návyky pití alkoholu znamenají "drastické dopady pro zdraví obyvatelstva v budoucnosti, v důsledku toho, že ohledně alkoholu neexistuje žádná vládní strategie. Alkohol způsobuje vážné zdravotní problémy a výrazně zkracuje délku života, zejména u mužů".





Studii vypracovali vědci z Institute of Health Metrics and Evaluation. Zkoumali míru spotřeby alkoholu ve 195 zemích světa, v letech 1990-2016. Použili data z 694 studií ohledně toho, jak rozšířené je pití alkoholu, a z 592 studií týkajících se 28 milionů lidí, zabývajících se dopady pití alkoholu.



Často se dosud argumentovalo, že umírněné pití alkoholu je zdraví prospěšné. Údajně měla být sklenička červeného vína denně dobrá pro srdce. Avšak i když vědci zjistili, že minimální míra pití alkoholu poskytuje určitou ochranu před nemocemi srdce a možná i před cukrovkou a mrtvicemi, daleko větší dopady i minimálního pití alkoholu jsou záporné.



Pití alkoholu způsobuje časté onemocnění rakovinou u lidí nad padesát let, především u žen. Studie zjistila, že 27,1 procent úmrtí na rakovinu u žen a 18,9 procent u mužů nad 50 let bylo důsledkem jejich pití alkoholu.



Podrobnosti v angličtině

