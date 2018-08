Brežněvova národnost není podstatná

23. 8. 2018 / Boris Cvek

Nedá mi to a poněkud opožděně zareaguji na debatu, kterou spustil soudruh Filip, šéf KSČM, tím, že začal přemítat nad národností lidí, kteří ve vedení SSSR spustili invazi „spřátelených“ vojsk do Československa.





Na jednu stranu mě těší, že ani současní čeští komunisté se nehlásí k normalizační pohádce o „bratrské pomoci“ a hledají kličky, jak uchopit toto téma aktuálním způsobe ve prospěch jejich velkokapitalistického a ultrakonzervativního báťušky na ruském pravoslavném trůnu. Dojde-li však na otázku, co měli společného ti, kteří mohou za invazi do ČSSR, tak odpověď je velmi jasná: byli to komunisté. A ne ledajací. Byli to představitelé té říše, která měla být vzorem celému komunistickému světu. Tam vládli komunisté. A byli to ti nejdůležitější představitelé komunismu na světě. Bez ohledu na jejich národnost.

Ať už byl Brežněv a jeho soudruzi jakékoli národnosti, nebyla to národnost, která je vedla k rozhodnutí o invazi. Bylo to jejich postavení v čele komunistické říše, jejich mocenské zájmy a oprávněná obava, že bez potlačení svobody médií a svobody politické soutěže se jim celý jejich komunistický systém rozpadne. Ukrajinec nebo Rus mohl tento systém odmítat, spousta Ukrajinců a Rusů za to skončila v gulazích. Ale komunista? Jakmile komunista odmítá sovětský režim, který by právě postaven na potlačení svobody médií a svobody politické soutěže, dostává se do strašné schizofrenie. Mohl by se možná hlásit k Titovi nebo k tradici italských komunistů. Jenže to by pak nemohl sloužit Putinovi.

Proto také nemám rád, když se říká, že nás okupovali Němci nebo Rusové. Goethe ani Puškin nás neokupovali. Okupovali nás nacisté a sovětští komunisté. Jejich národnost není podstatná. Dietrich Bonhoeffer byl Němec, evangelický teolog a bojovník proti nacismu, který byl popraven v koncentračním táboře Flossenbürg. Budeme na něj házet nacistickou okupaci, protože byl prostě Němec? Nebuďme blázni.