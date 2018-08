Trump přežije: Jeho voliči ho nemají rádi, ale respektují ho jako "zlého, ale efektivního ředitele"

24. 8. 2018

Pár hodin poté, co byl bývalý šéf Trumpovy předvolební kampaně Paul Manafort shledán vinným z osmi finančních trestných činů a Trumpův bývalý právník přiznal, že spáchal dalších osm trestných činů, Trump promluvil na shromáždění svých stoupenců v Západní Virginii. Zatímco jeho bývalí těsní spolupracovníci směřovali do vězení, nadšení Trumpovi stoupenci skandovali "Lock her up!" ("Zavřít do vězení!") - měli tím na mysli Hillary Clintonovou! Bylo tomu, jako by žili v alternativní realitě, píše Gary Younge.







Skutečnost, zda je Trump podvodník, zločinec či lhář, je v dnešní americké politice naprosto bezvýznamná. O Trumpově osudu se bude rozhodovat v chaotickém rozhodování mezi soudnictvím a politikou, v době, kdy dezinformační kampaně mají daleko větší dopad než kdy předtím.



Žádný jiný americký prezident než Trump se netěšil tak velké podpoře své vlastní strany 500 dní po zvolení jako Trump, s výjimkou George W. Bushe po 11. září.



Je nutno osvobodit Trumpovy stoupence od zkarikovaného obrazu. Když jsem informoval o amerických prezidentských volbách v Indianě, píše Younge, fascinovalo mě, kolik občanů pro něho hlasovalo, přestože jim Trump vůbec nebyl sympatický. Charakterizovali ho jako "póvl", "násilníka" a "arogantního pitomce". I rok po jeho inauguraci ho pořád ještě nemají rádi: "On si pořád otevírá hubu a zvrací ty své nesmysly a mně je z toho strašně trapně," řekl jeden jeho volič. "Naprosto mnohokrát Spojené státy mezinárodně ztrapnil." "Je jako váš opilej strejda na mejdanu."



Avšak všichni tito voliči zastávali názor, že Trump si ve funkci vede dobře. Poukazují na jeho daňové škrty, na jeho deregulaci, na jeho nominace do Nejvyššího soudu a na to, že americká burza je rekordně vysoká. Jak to zformulovala jedna paní: "Trump není člověk, s jakým bych se chtěla přátelit. Nelíbí se mi, jak je nevychovaný a že šikanuje. Ale oceňuju jeho schopnosti podnikatele a vyjednavače."



Je tomu, jako by Američané nezvolili prezidenta, ale zlého ředitele firmy, kterého nemusejí mít rádi, pokud firma prosperuje. "Je mi úplně jedno, jestli dal úplatky prostitutkám, to nemá žádný dopad na jeho politickou strategii."



Je to něco nového, píše autor. V amerických prezidentských volbách hrával velkou roli etický charakter prezidenta. Skutečnost, že Trump dokázal zvítězit, navzdory tomu, že se vychloubal svým sexuálním znásilňováním a svým otevřeným rasismem, ilustruje, že Trump tuto situaci nevytvořil, ale je jejím produktem.



Kdyby bývala v sedmdesátých letech existovala v Americe ultrapravicová lživá televize Fox News, která lidem, kteří ji nadšeně sledují, servíruje alternativní realitu, zřejmě by nedošlo k odvolání Richarda Nixona ani k Watergate. V normálních časech by Trump nebyl prezidentem. Ovšem dnešek, to nejsou normální časy.



