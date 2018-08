New York Times chválí Karla Čapka

17. 8. 2018

To, co činí Válku s Mloky tak pozoruhodnou, je, jak ta knížka odmítá se připojit k nějakému konkrétnímu alegorickému schématu, píše v New York Times Ben Dolnick. Jsou Mloci nacisté? Jsou to oběti kapitalismu? Čapek chápe, že máloco způsobuje, že čtenářovo srdce poklesne, když si uvědomí, že je chycen v příliš jednoduché alegorii. Čapek se tomu vyhýbá tím, že se neustále vrací k Mlokům, ve vší jejich odporné detailnosti. Nejsou to snoví Mloci, ani metaforičtí Mloci. Smrdí, zejména když je zapotřebí vyměnit jejich vodu. Jejich kůže je olejnatá. Neustále jsou nemocní.

A tak román následuje své vlastní priority, vytváří svou vlastní historii. Čapek se méně zajímá o to, co udělala určitá skupina lidí, než prostě o to, co lidé dělají. To poskytuje tomuto románu tajuplnou rezonanci, znepokojující význam nikdy nekončící relevantnosti. Když jsem ten román četl naposledy, přišlo mi, že je o právech zvířat. Tentokrát to vypadalo jako hluboké varování před umělou inteligencí.Další věc ohledně té čtenářské zkušenosti: Válka s Mloky je možná nejpodivněji vyprávěný román, jaký jsem kdy četl. Má dynamického, hovorového vypravěče, který se pravidelně objevuje, ale kniha se především skládá z primárních dokumentů - článků z novin, záznamů ze schůzí správních rad. Nakonec máte pocit méně, že jste přečetli román, ale spíš že vás navštívil znepokojený cestovatel časem, který vám přinesl přeplněný hard disk. Podívejte se na všechny tyhle věci, které se odehrají v budoucnosti!Tak tohle je ta síla Války s Mloky, a to je, proč si ta kniha zaslouží být čtena, pokud ještě existuje suchá země, kde se ještě tisknou knihy. Zanechává nás čumět ve zmatku na všechny ty způsoby, jimiž jsme my - všemi těmi našimi malými činy chtivosti a necitlivosti a svou zlovolnou slepotou (jak je možné, že ten balík triček stojí jen 7.99 dolarů? Ale to je jedno, kup hned dva!) - způsobili VŠECHNO TOHLE. Jak naše skromné chyby přispěly k všem těm zlům, epochálním katastrofám, o nichž čteme v dějepisných knihách. Mysleli jsme si, že Mloci potřebují nože. Naučili jsme jen jen pár slov. Dávalo to dokonalý smysl.Podrobnosti v angličtině ZDE