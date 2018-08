Levičák koupil zámek. No a co?

16. 8. 2018 / Jiří Hlavenka

První je, že ani lokální digitální elita nemá vůbec ponětí o tom, co znamená levice. Mají před očima místo toho karikaturní obrázek, vykreslený někdy na začátku devadesátek Klausem a spol.: Levice znamená chudobu a bídu, levice znamená minulý režim, levice znamená Karel Marx, levice znamená, že nikdo nesmí být bohatý a kupovat si zámky. Jenomže západní poválečná levice je důležitým spolutvůrcem státu, který je tržní právě tak jako sociální, a který vyústil v nejúspěšnější civilizační model v celých dějinách lidstva. Tento stát spoluvytvořil společnost, která skvěle umožňuje individuální rozvoj - a individuální bohatnutí, když jsme u toho - a současně chrání slabé. V ní zmizel Marxův proletariát, který nemá co ztratit, leda svoje okovy, a byl nahrazen střední třídou, která taky nemá co ztratit, leda svoje Mercedesy.

Sociální a současně tržní stát je navíc ve výsledku výbornou zprávou pro kovaného kapitalistu. Pokud se totiž masy obyvatelstva pozvednou z bídného proletariátu, který si za celý život koupí jeden bicykl do prosperující střední vrstvy, která si každou dekádu kupuje nový Mercedes, umožní to vznik velkého množství miliardářů a milionářů: kapitalista západního střihu potřebuje bohatou populaci, s tou se mu daří nejvíc: čím je bohatší, tím je i jemu lépe. Chudou populaci potřebuje východní oligarcha, který se řídí heslem „Nikdo není tak chudý, aby nemohl být mou zásluhou ještě chudší“.

Západní levice "neutrácí peníze těch druhých", jak zní další z hloupých bonmotů, ale usiluje o stát, který je otevřený (otevřený k novým směrům, trendům a nápadům), tolerantní, rovný (ve směru rovnosti šancí!) a vzdělaný. Taková společnost přitahuje nejšikovnější lidi z celého světa - jednoduše proto, že se v ní dobře žije a kdo je schopný, prosadí se bez ohledu na to odkud je a jak vypadá. A ovšemže má na dobrém státu zásluhu i pravice, vyzdvihující a odměňující individuální snahu a individuální úspěch.

Proč má málokdo sebemenší ponětí o vývoji západního poválečného světa, má jistě svůj důvod: ve škole se o tom neučí (dodnes!), v televizi se o tom nic nevysílá a na Facebooku se to nedočteš. Když nevíš, mlč a šoupej nohama, říkalo se za mého mládí. Ale aspoň tu Judtovu Postwar byste si ale přečíst mohli, čte se to ostatně jako detektivka.

2. Současně to ale smutně ukazuje na úroveň tzv. facebookové diskuse. "Pro vtip by zabíjel", říká se: namísto trochu hlubší úvahy a reflexe neodoláme dát laciný smeč. Proč taky, když to dělají všichni kolem: pět vteřin psaní a jdu dál. Vtip znamená hodně lajků a to máme rádi. Opakem pravdy je lež, ale největším nepřítelem pravdy je bonmot. Lež se odhalí a vyvrátí. Bonmot je zábavný, stručný, vryje se do paměti a tváří se jako pravda, ve skutečnosti je zábavné nic.

Žijeme v době levných bonmotů, které vytlačují pracné hledání pravdy a obtížnou snahu o přesné formulování. A i když nás to možná nezabije, rozhodně nás to neposílí.