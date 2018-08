Facebook neřeší nenávist, kterou šíří mimo angličtinu. V Myanmaru to vede k vraždění

17. 8. 2018





Sociální síť Facebook klopýtá světem jako obří, nekoordinované batole, které opakovaně kálí do svých plenek a pak se diví, odkud pochází ten smrad. Vstupuje na globální trh s naivní nevinností a s posláním "vybudovat komunity (a vydělávat na nich", avšak končí likvidací demokracií a vyvoláváním etnického očišťování, píše Olivia Solon. Nikdo neřeší neuvěřitelnou rasistickou nenávist vůči Romům a muslimům, jaká se šíří na Facebooku například v češtině. V Myanmaru však nese Facebook odpovědnost za vraždění příslušníků menšin.

Lidskoprávní organizace a výzkumníci varují Facebook, že je v Myanmaru zneužíván k šíření dezinformací a nenávisti proti muslimům, zejména z minority Rophingya, už od roku 2013. Počet uživatelů Facebooku v Myanmaru stoupl na 18 milionů a stejně rychle se tam začala šířít hate speech. Facebook na to nereagoval a letos čelil obvinění od vyšetřovatele OSN, že v Myanmaru Facebook vyvolává a šíří nenávist proti muslimům.Australská novinářka a výzkumnice Aela Callan varovala Facebook, že se na něm šíří nenávist vůči příslušníkům menšiny Rohingya už v listopadu 2013. Uprostřed roku 2014, kdy se na Facebooku v Myanmaru rozšířila falešná zpráva, že muslim znásilnil buddhistickou ženu a to vyvolalo násilné nepokoje v městě Mandalay, při nichž došlo k vraždění muslimů, požádala vláda Myanmaru o schůzku s činiteli z Facebooku. Facebook reagoval, že pokud najde myanmarská vláda nějakou hate speech, má poslat email - a Facebook to bude "hodnotit".Trvalo to další čtyři roky - až do letošního dubna - kdy Mark Zuckerberg tvrdil v americkém Kongresu, že Facebook bude muset učinit kroky k likvidaci šíření nenávisti v Myanmaru. Od té doby Facebook ze své platformy vymazal několik nenávistníků, avšak tento týden zjistila investigace tiskové kanceláře Reuters, že na Facebooku v Myanmaru zůstává více než 1000 statusů, fotografií a videí útočících na muslimy žijící v Myanmaru.Až tento týden ve středu, po nátlaku, přiznal Facebook, že má 60 moderátorů schopných mluvit barmsky. Žádného z nich v samotném Myanmaru. (Má Facebook nějaké moderátory schopné mluvit česky? Údajně Českou republiku řeší centrum Facebooku ve Varšavě...)Podrobnosti v angličtině ZDE