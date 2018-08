Útok na děti v Jemenu - žádná reakce české vlády

Je těžké se na tyto záběry dívat, ale je důležité se na ně podívat, píše reportérka BBC Orla Guerin. Jsou to děti, které přežily saúdský letecký úder na autobus s méně než desetiletými školáky, který s nimi jel z pikniku. 40 dětí bylo zavražděno.



Na vraždění dětí Saúdskou Arábií v Jemenu Česká republika nereagovala.

Hard to look at but important to see - survivors of airstrike by the Saudi-led coalition on school bus in #Yemen. The UK has sold about 5 billion pounds worth of arms to Saudi Arabia since the conflict began. So far no response from the UK gov - apart from a single tweet pic.twitter.com/cyrZVpeKAp