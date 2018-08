Invaze v srpnu 1968 nebyl masakr

21. 8. 2018 / Jan Čulík

Eidlin upozorňuje, že jakkoliv byla invaze 21. srpna 1968 do Československa zločinem, naprosto se odlišovala od sovětské invaze do Maďarska v roce 1956, což byl masakr.

Jak sleduju stereotypní reakce českých médií na Pražské jaro a padesáté výročí invaze Varšavské smlouvy do Československa ("o Pražském jaru nevíme nic, ale ta invaze, ta byla strašná"), myslím si, že je záhodno upozornit na pozoruhodnou knihu jednoho amerického odborníka na československé politické záležitosti. Kniha se jmenuje The Logic of Normalisation (Logika normalizace) a autorem je Fred Eidlin. Vyšla v roce 1980.





Eidlin píše, že během Pražského jara sovětské velvyslanectví v Praze chybně informovalo ústředí moci v Moskvě, že Pražské jaro je spiknutím několika málo desítek tisíc intelektuálů, kteří ovládli sdělovací média a že drtivá většina československého obyvatelstva s nimi nejde a je prosovětská.





(Poznámka z dneška: Když jsem tuto knihu v roce 1980 četl a recenzoval, souhlasil jsem s Eidlinovým míněním, že tato informace ze sovětského velvyslanectví v Praze byla chybná. Dnes už si nejsem tak jist. Dnes už totiž víme, i na základě politologických a sociologických studií, že národ začne dělat, co mu diktují sdělovací prostředky. Vidíme to na fenoménu Trump, na fenoménu brexit i na nesmyslné rasistické konstrukci o "nebezpečí muslimské invaze do Evropy", kterou z komerčních důvodů zkonstruovala středoevropská média. Tak mi přijde, jestli všeobecné celonárodní nadšení pro Pražské jaro a pro vedení komunistické strany - "Jsme s vámi, buďte s námi!" - taky nebylo trochu uměle vybudované médii, a jestli tedy ta analýza sovětského velvyslanectví nebyla do určité míry správná. Vede mě k tomu ohromení, které jsem pak pociťoval v letech 1969-1971, když jsem byl svědkem toho, jak nadšeně a poslušně se drtivá většina Čechoslováků přizpůsobila normalizaci a na ideály Pražského jara zcela zapomněla.)





Ale proč to tady píšu: Podle Eidlina nařídila v důsledku depeší ze sovětského velvyslanectví v Praze Moskva,Sovětská armáda to také téměř stoprocentně dodržela. K obrovskému masakru civilistů jako v Maďarsku v roce 1968 nedošlo. Smrt přibližně 170 osob byla tragická, ale byla důsledkem nešťastných okolností a nepředvídatelných náhod - došlo k nim proto, že ulice československých měst byla naplněna vojáky se zbraněmi nabitými ostrými náboji - a tito vojáci byli nervózní a znejistění, protože měli rozkaz se přátelit s obyvatelstvem, které se však neočekávaně vůči nim chovalo nepřátelsky...