Vzestup a pád "měkké moci"

22. 8. 2018

Takřka před třiceti lety americký politolog a bývalý úředník Clintonovy administrativy Joseph Nye načrtl ideu měkké moci, upozorňuje Eric X. Li. Tento pojem definoval éru po skončení studené války.

Nye tvrdil, že ačkoliv Spojené státy vypadají relativně slabší než na konci 2. světové války, země má dosud unikátní zdroj moci. Kromě použití vojenské moci, vysvětloval později Nye, "aby přiměly druhé udělat, co by jinak neudělali," Spojené státy mohou použít svou měkkou moc - nekoercivní moc - aby si pojistily vedoucí pozici ve světě.

Tvrdou moc lze samozřejmě snadno měřit. Můžeme spočítat počet raket a tanků a vojáků. Ale co bylo obsahem americké měkké moci?

Nye ho rozdělil do tří kategorií: Kulturní, ideologický a institucionální. V těchto oblastech si svět přál být jako USA. A to Američanům umožňovalo ovlivňovat svět. "Pokud stát může dosáhnout toho, že jeho moc vypadá v očích ostatních jako legitimní, jeho přání se setkávají s menším odporem." Takže, tvrdil Nye, "pokud kultura a ideologie jsou atraktivní, druzí je budou ochotněji následovat". Podle Nyeho byla základem americké měkké moci liberálně demokratická politika, volnotržní ekonomika a základní hodnoty jako lidská práva - v podstatě to tedy byl liberalismus.

Podrobnosti v angličtině: ZDE