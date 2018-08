Jak se podívat Rusům přímo do očí

Přečetli jsme:

22. 8. 2018

Jaký tedy vlastně je a jaký by měl být vztah Evropanů k Rusku? Nejprve si pomozme několika čísly. Čtvrtina Čechů v červencovém průzkumu pro organizaci Post Bellum neuměla říci, co se v roce 1968 stalo. Podle jiného průzkumu pro Českou televizi neví třetina mladých ve věku 18 až 34 let, že do Československa v roce 1968 přijely tanky vojsk Varšavské smlouvy. Má to zcela praktické a velmi nepříjemné dopady. Hromadná ignorace moderní historie umožňuje následovníkům sovětského imperialismu, k němuž se Putin otevřeně hlásí, úspěšně prosazovat politiku rozdělování Evropanů. Umožňuje jim ovládat veřejný prostor, a tím pádem držet volant od současnosti i budoucnosti.

