Více než třetina Rusů si myslí, že invaze 20.-21. srpna 1968 byla správná

19. 8. 2018

Více než třetina Rusů si myslí, že invaze varšavského paktu do Československa v srpnu 1968 byla správná, ale co je nejzajímavější, a potvrzuje to i mé zkušenosti (poznamenává Jan Čulík), téměř 50 procent Rusů vůbec netuší, že v roce 1968 došlo k nějaké invazi do Československa. Zjistil to průzkum ruského střediska Levada Center, který cituje deník Guardian.



Podle více než pětiny Rusů vznikl československý liberalizační program v důsledku "podvratné akce západních zemí", jejímž cílem bylo rozbít sovětský blok.





Invaze varšavského paktu do Československa byla zásadním bodem obratu pro sovětský vliv v Evropě, avšak pondělní výročí nebude v Rusku nijak zaznamenáváno. Ruští politikové a média toto výročí nepřípomínají.



V Rusku v současnosti roste nostalgie a komunistické dědictví je většinou spojováno s vítězstvím nad nacistickým Německem za druhé světové války a se statutem supervelmoci, jemuž se za komunistické éry těšil Sovětský svaz. Méně významné mezníḱy v historii sovětského bloku jsou buď zapomenuty anebo přepisovány prostřednictvím konspiračních teorií.



Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny večerní provedl Sovětský svaz a další spojenci z Varšavské smlouvy invazi do Československa, která zastavila kampaň liberálních reforem. Invazi západní státy odsoudily a v západních komunistických stranách došlo v jejím důsledku k rozkolu.



Z průzkumu vyplývá, že asi 36 procent Rusů si myslí, že Sovětský svaz určitě nebo pravděpodobně "jednal správně", když poslal vojska do Československa. Dalších 45 procent Rusů nedokázalo odpovědět na otázku, zda byla invaze do Československa správná - v roce 2003 to bylo jen 34 procent Rusů.



Jen 10 procent Rusů ve věku od 18 do 35 let ví něco o Pražském jaru 1968. "Mladí lidé to neznají a nechtějí o tom nic vědět," řekl Lev Gudkov z centra Levada.



Asi čtvrtina Rusů uvedla, že slyšela o osmi demonstrantech, kteří v roce 1968 uspořádali demonstraci na Rudém náměstí v Moskvě na protest proti invazi, s transparenty "Přicházíme o své nejlepší přátele" a "Za naši svobodu i vaši". Demonstranti strávili mnoho let v sovětských pracovních táborech a v psychiatrických věznicích.



Události roku 1968 byly také v Rusku pošpiněny konspiračními teoriemi. V roce 2015 odvysílala ruská televize tak agresivní film o sovětské invazi do Československa, že bylo československé ministerstvo zahraničí proti němu nuceno oficiálně protestovat.



V průzkumu společnosti Levada konstatovalo 21 procent Rusů, že Pražské jaro 1968 bylo důsledkem západního spiknutí. 23 procent Rusů je přesvědčenom že se v Československu r. 1968 protisovětští politikové pokusili o puč, a proto byla invaze oprávněná. 18 procent Rusů považuje Pražské jaro za "vzbouření proti režimu, instalovanému v Československu Sovětským svazem". V roce 2008 tento názor zastávalo ještě 31 procent Rusů.



