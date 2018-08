Labouristická strana si stěžovala regulačnímu úřadu pro tisk na pomluvy proti Corbynovi

17. 8. 2018



Britská Labouristická strana podala oficiální snížnost britskému regulačnímu úřadu pro tisk IPSO ohledně článků v sedmi britských denících, The Sun, The Times, The Telegraph, The Daily Mail, The Express a Metro, které podle ní zkreslily akci, jíž se šéf strany Jeremy Corbyn účastnil v roce 2014.







Tyto britské pravicové deníky Corbyna obvinily, že se r. 2014 Corbyn údajně v Tunisku účastnil pokládání věnců na hrob teroristů, kteří spáchali masakr proti izraelským sportovcům na olympiádě v Mnichově r. 1972.



Labouristická strana si stěžuje, že pravicové deníky tuto vzpomínkovou akci vážným způsobem zkreslily. Chybně identifikovaly osoby, pohřbené na hřbitově, kde se akce pokládání věnců konala a záměrně potlačily skutečnost, že ceremonii vedli mainstreamoví palestinští politikové. Labouristická strana poukazuje na to, že na hřbitově nejsou žádné hroby osob, které by se účastnily na mnichovském masakru r. 1972 a vzpomínková akce pokládání věnců neoslavovala teroristy.



Labouristická strana přiznává, že na hřbitově jsou hroby vysokých činitelů OOP Salaha Khalafa a Atefa Besisy, kteří byli zavražděni začátkem devadesátých let a které Izrael obviňuje, že měli vazbu na organizaci Černé září, což OOP popírá. Labouristická strana však tvrdí, že Corbyn nepokládal věnce na tyto hroby.



V důsledku stížnosti proběhne oficiální vyšetřování a zmíněné deníky mohou být přinuceny k otištění opravy.



