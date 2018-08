Trumpův právník Giuliani: "Pravda není pravda"

20. 8. 2018





Rudy Giuliani, právní zástupce Donalda Trumpa, řekl v neděli v televizi, že "pravda není pravda", když vysvětloval, že nedovolí mimořádnému vyšetřovateli Robertu Muellerovi rychle přimět Trumpa, aby se podrobil svědeckému výslechu, protože nechce, aby vyšetřovatelé přistihli Trumpa při lži.



"Když mi říkáte, že, víte, by Donald Trump měl svědčit, protože bude říkat pravdu a neměl by mít v té věci starosti, no, to je tak hloupé, protože to je něčí verze pravdy. Ne pravda," řekl Giuliani v neděli v televizi NBC."Pravda je pravda," reagoval na to moderátor Chuck Todd."Ne, ne, to není pravda," řekl Giuliani. "Pravda není pravda. Prezident Spojených států říká, 'Já jsem ne..'""Pravda není pravda?" vykřikl Todd. "Pane primátorem, uvědomujete si, co ... Myslím, že z tohohle vznikne špatný meme."Není to poprvé, kdy Giuliani tvrdil, že pravda je zcela subjektivní.Podrobnosti v angličtině ZDE