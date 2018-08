Bude v Plzni zbourán další kulturní dům?

Kulturní, dříve Dělnický dům Peklo https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_d%C5%AFm_Peklo byl postupně postaven na stráni u řeky Mže v bezprostředním sousedství městského centra. Hlavní sál, o který nyní jde, měl mimo jiné výbornou akustiku, což oceńovali i hudební virtuosové, třeba Jan Kubelík. Hráli raději v Pekle než v Měšťanské besedě, k nelibosti plzeňské buržoazie. Pod hlavním sálem je ještě jeden, o němž ví málokdo. Z tohoto sálu se šlo na zahradní terasu nad řekou, kde byla obsluha z restaurace. Prostě idyla.





Ta skončila výstavbou vnitřního městského silničního okruhu, který odřízl Peklo od řeky a spodní sál se ocitl v podzemí. Dnes je přístupný jen přes kotelnu. Jako poslední se tam konaly boxerské turnaje. V roce 2002 při povodni byl plný vody. Na tomto místě je tedy, vzhledem k automobilovému provozu těsně za zdí, kulturní dům naprosto nevhodný, i když bude opraven. A o to nyní jde: Bude opraven či zbourán? Namísto původně plánované opravy v řádu desítek milionů korun by šlo podle posledních zjištění o řád výše, tedy stovek milionů. To bude, jak sděluje tisková zpráva magistrátu a kulturní náměstek Baxa, rozhodovat až nově zvolené zastupitelstvo. Tomu není co závidět. Bude město na generální opravu mít?..