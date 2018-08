O globálním oteplování před 106 lety!

15. 8. 2018

Pece po celém světě v současnosti pálí asi 2 000 000 000 tun uhlí ročně. Jakmile se toto uhlí spálí, po sloučení s kyslíkem přidává asi do atmosféry ročně asi 7 000 000 000 tun kysličníku uhličitého. To způsobuje, že se vzduch stává efektivnější pokrývkou pro Zeměkouli a zvyšuje to její teplotu. Za několik století může být tento dopad velmi silný.







106 years ago today. pic.twitter.com/aXST5LVQjb — Heather Anne Campbell (@heathercampbell) August 14, 2018



14. srpna 1912