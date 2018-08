Bývalý šéf CIA Brennan: Trump spolupracoval s Rusy a nyní je zoufalý

V komentáři pro list New York Times se Brennan odvolává na zprávy v médiích a vlastní Trumpovo vyjádření během kampaně. Trump vyzval Rusko, aby našlo chybějící emaily Hillary Clintonové.

Trump sám přímo propojil zrušení Brennanovy prověrky a vyšetřování ruského vlivu, když sdělil listu Wall Street Journal, že vyšetřování je "podvod" a "tihle lidé ho vedli!"

William McRaven, commander of the US Navy SEAL raid that killed Osama bin Laden, condemned President Donald Trump for revoking the security clearance of former CIA chief John Brennan and asked that his be withdrawn as well https://t.co/k13kUuWogg