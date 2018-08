Takhle se má opravdu vyjadřovat americký prezident?

15. 8. 2018

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog!

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

Trump se z toho na Twitteru mohl zbláznit. Nadává na něm lidem běžně, avšak pondělní tweet přece jen americká média intenzitou své sprostoty překvapil:"Když dáte šílenému, brečícímu primitivu šanci a dáte jí zaměstnání v Bílém domě, holt to nefungovalo. Dobrá práce, že generál Kelly toho psa rychle vyhodil!"





.@MarkBurnettTV called to say that there are NO TAPES of the Apprentice where I used such a terrible and disgusting word as attributed by Wacky and Deranged Omarosa. I don’t have that word in my vocabulary, and never have. She made it up. Look at her MANY recent quotes saying.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

Předtím:Volal Mark Burnett, že neexistují ŽÁDNÉ NAHRÁVKY pořadu The Apprentice, kde bych použil tak strašlivého a odporného slova, jaké mi připisuje šílená a bláznivá Omarosa. To slovo vůbec nemám ve slovníku a nikdy jsem ho neměl. Vymyslela si to. Jen si vyhledejte MNOHO jejích nedávných výroků o mně, kdy o mně říkala takové nádherné a silné věci - opravdový obhájce lidských práv - než jsme ji vyhodili. Omarosa neměla u médií žádnou důvěryhodnost (nechtěli s ní rozhovory), když pracovala v Bílém domě. Teď, když mě pomlouvá, tak ji interviewují. Fake News!





....such wonderful and powerful things about me - a true Champion of Civil Rights - until she got fired. Omarosa had Zero credibility with the Media (they didn’t want interviews) when she worked in the White House. Now that she says bad about me, they will talk to her. Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018





Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018

...really bad things. Nasty to people & would constantly miss meetings & work. When Gen. Kelly came on board he told me she was a loser & nothing but problems. I told him to try working it out, if possible, because she only said GREAT things about me - until she got fired! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018

Šílená Omarosa, kterou jsme třikrát vyhodili v pořadu Apprentice, nyní byla vyhozena po čtvrté. Nikdy nebyla úspěšná a nikdy nebude. Zoufale mě prosila o práci, brečela, řekl jsem, dobře. Lidé v Bílém domě ji nenáviděli. Byla zlá a blbá. Málokdy jsem s ní přišel do styku, ale slyšel jsem o ní opravdu strašné věci. Byla na lidi hnusná a neustále chodila pozdě na schůze a do práce. Když přišel generál Kelly mi říct, že je zoufalá a jsou s ní jen problémy, řekl jsem mu, ať to s ní pokud možno vyřeší, protože ona o mě říká jen POZITIVNÍ věci - a pak ji vyhodili!