Čtyři dny v Praze je jako vykouřit čtyři cigarety

15. 8. 2018

Foto: Kouř v Praze, podle serveru Politico



Plánujete procházku letos v létě po malebném Václavském náměstí v Praze, ptá se server Politico. Čtyřdenní pobyt v českém hlavním městě vám poškodí zdraví tak, jako kdybyste vykouřili čtyři cigarety.



Bruselská nevládní organizace Transport & Environment sestavila žebříček deseti nejpopulárnějších turistických měst v Evropě a zjistila, že znečištění vzduchu je v nich takové, že jejich obyvatelé jsou na tom jako kuřáci. Čtyřdenní pobyt v Istanbulu či v Praze se rovná vykouření čtyř cigaret, v Londýně či v Miláně třem.

Vzhledem k tomu, že znečištění vzduchu zkracuje každoročně život 400 000 Evropanů, organizace Transport & Environment argumentuje, že "velkoměstští radní musejí začít jednat proti znečištění vzduchu, nebo budou riskovat, že turisté do jejich měst přestanou jezdit."Hlavním zdrojem znečištění vzduchu jsou v letních měsících automobily. Starší naftové vozy by měly mít zakázány vjezd do měst.Znečištění vzduchu trvalými zácpami na nábřeží u Vltavy je v centru Prahy, na pražském Starém Městě, děsivé, což mimochodem dokazuje i obrovská prašnost. Za den dva se naplní parapet mezi okny v bytě u Staroměstského náměstí prachem. V bytě je neustále potřeba utírat prach. Co to lidem dělá s plícemi, je jasné. Koho by to zajímalo, poznamenává Jan Čulík.Podrobnosti v angličtině ZDE