NYT zveřejnil bombu: Trumpův právník z Bílého domu spolupracuje s vyšetřovatelem Muellerem

19. 8. 2018





Donald McGahn, Trumpův právník v Bílém domě, spolupracuje intenzivně s mimořádným vyšetřovatelem Robertem Muellerem, který vyšetřuje ruské zásahy do amerických prezidentských voleb v roce 2016. McGahn poskytl Muellerovi podrobné a detailní svědectví o případných pokusech Donalda Trumpa bránit průchodu spravedlnosti při tomto vyšetřování, především o jednání, které Trump měl s McGahnem předtím, než Trump odvolal z funkce bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho, aby zabránil vyšetřování ruských zásahů do americké předvolební kampaně.



Osoba, která tyto informace poskytla listu New York Times, se nedomnívá, že by McGahn Muellerovi poskytl o Trumpovi nějaké inkriminující informace. McGahn se rozhodl podrobně svědčit Muellerovi, protože se obává, že pokud by se Trump kvůli případnému bránění průchodu spravedlnosti dostal do potíží, Trump se pokusí veškerou vinu svrhnout na McGahna, "protože mu špatně radil jako právník".Pokud by Mueller zjistil, že se Trump bráněním průběhu spravedlnosti dopustil trestného činu, Mueller Trumpa nepostaví před soud, ale předložil by důkazy americkému parlamentu s tím, aby Kongres začal jednat o Trupmově impeachmentu.Podrobnosti v angličtině ZDE