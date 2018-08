Soukup v pořadech na Barrandově porušoval zákon, rozhodla vysílací rada. Nedal prostor oponentům a před volbami zvýhodnil Zemana

Přečetli jsme:

17. 8. 2018

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání poslala TV Barrandov pět upozornění na porušení zákona kvůli pořadům vlastníka televize Jaromíra Soukupa. Do pořadů si nebral oponenty a před volbami zvýhodnil prezidentského kandidáta Miloše Zemana. Rada to ve čtvrtek uvedla v tiskové zprávě. Vyjádření TV Barrandov ČTK shání. Upozornění na porušení zákona spojené s výzvou k nápravě do sedmi dnů je krok, který předchází zahájení řízení o přestupku. V rámci toho může rada vysílateli udělit pokutu.

