Velká hra o Babišovi

19. 11. 2018 / František Řezáč



Tato úvaha předpokládá, že ty tisíce na náměstí věří, že spoluvytvářejí historickou událost a že pan Babiš odstoupí. To je ovšem velice odvážný předpoklad.





Já si myslím, že to celé je jakási velká hra, podobná tomu, když si někteří lidé oblečou dobové umiformy a hrají si na bitvu u Zborova či Hradce Králové. Dospělí lidé.







Nebo někdo staví doma Eiffelovku ze sirek a cítí se jako vynálezce a stavitel.







Organizátoři demonstrací si užívají už ty přípravy, těší se na to, hádají, kolik asi přijde lidí atd. A u těch, co přijdou na náměstí, ja to taky jistý druh zábavy.







Prostě hra. Druhý den se jede normálně nakoupit do hypermarketu, Babiš Nebabiš.







Tentokrát to byla neděle a parkoviště byla plná. Kdo si hraje nezlobí, platí hlavně u dětí.





Pokud bychom uvěřili, že se to celé myslí vážně, no, to bychom se asi dostávali někam úplně jinam...Třeba na sever Prahy vedle Čimic. Tam je jedna velká oplocená kavárna se zahradou. Ale to nejde...