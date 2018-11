Každý čtvrtý Evropan hlasuje pro populisty

21. 11. 2018



Podrobnosti v angličtině ZDE













Co je příčinou nárůstu populismu?



Zaprvé, když je společnost daleko více individualizována a voliči jsou nezávislejší a emancipovanější, nestabilita voličských preferencí je vyšší. To vede k tomu, že se populistické postoje promění v hlasy pro populistické strany,



Zadruhé vzniká šance pro populisty, když mainstreamové levicové a pravicové strany se názorově sblíží.



Zatřetí, krize vedou k aktivaci populistických postojů. Finanční krize vede lehce k obvinění, že "elita establishmentu" ekonomiku zmršila. Evropská uprchlická krize umožnila populistům obviňovat establishment, že otevřel dveře uprchlíkům.



Začtvrté, otevřená korupce hraje přímo do rukou populistů. To se stalo začátkem devadesátých let v Itálii.



Populismus má ale šanci až tehdy, když se vyskytne uvěřitelný populistický politik, který nabídne atraktivní alternativu existujícím stranám.





Měnící se prostředí médií také hraje důležitou roli. V důsledku klesajícího počtu předplatitelů se tradiční média daleko častěji zaměřují na skandální a konfliktní témata, o nichž očekávají, že se budou dobře prodávat.



V severní Evropě sílí hlavně pravicové populistické strany. V jižní Evropě jsou to strany levicové. Ve středoevropských zemích populismus vypukl v centru politického spektra.



Podrobnosti v angličtině





Zaprvé, když je společnost daleko více individualizována a voliči jsou nezávislejší a emancipovanější, nestabilita voličských preferencí je vyšší. To vede k tomu, že se populistické postoje promění v hlasy pro populistické strany,Zadruhé vzniká šance pro populisty, když mainstreamové levicové a pravicové strany se názorově sblíží.Zatřetí, krize vedou k aktivaci populistických postojů. Finanční krize vede lehce k obvinění, že "elita establishmentu" ekonomiku zmršila. Evropská uprchlická krize umožnila populistům obviňovat establishment, že otevřel dveře uprchlíkům.Začtvrté, otevřená korupce hraje přímo do rukou populistů. To se stalo začátkem devadesátých let v Itálii.Populismus má ale šanci až tehdy, když se vyskytne uvěřitelný populistický politik, který nabídne atraktivní alternativu existujícím stranám.Měnící se prostředí médií také hraje důležitou roli. V důsledku klesajícího počtu předplatitelů se tradiční média daleko častěji zaměřují na skandální a konfliktní témata, o nichž očekávají, že se budou dobře prodávat.V severní Evropě sílí hlavně pravicové populistické strany. V jižní Evropě jsou to strany levicové. Ve středoevropských zemích populismus vypukl v centru politického spektra.Podrobnosti v angličtině ZDE

Populistické politické strany za posledních 20 let v Evropě ztrojnásobily svou podporu. Získávají dostatečné množství hlasů k tomu,aby dostaly své vedoucí představitele do vlád v 11 zemích a destabilizují existující politický pořádek po celém kontinentu.Systematicky rostoucí podpory pro evropské populistické strany, zejména na pravici, odhalila analýza národních voleb v 31 evropských zemích za posledních 20 let.Z dat vyplývá, že populismus je systematicky na vzestupu nejméně od roku 1998. Před dvěma desetiletími byly populistické strany většinou jen marginální, získávaly po celém kontinentu jen asi 7 procent voličských hlasů. V nejnovějších všeobecných volbách hlasovala pro populistické strany čtvrtina voličů.Populismus se stal mainstreamovým. Populisté u moci často likvidují demokratické normy, ať už ochromováním médií a soudnictví, nebo porušováním práv menšin.Výsledky této studie byly zveřejněny půl roku před volbami do evropského parlamentu a vládnou obavy, že v těch by mohlo zvítězit ještě více populistů než dosud."Existují tři hlavní důvody pro ostrý vzestup populismu v Evropě," říká Cas Mudde, profesor mezinárodních vztahů na univerzitě v Georgii. "Velká recese, která vytvořila silné populistické strany na jihu, takzvaná uprchlická krize, která byla katalyzátorem pro pravicové populisty, a nakonec proměna nepopulistických stran v populistické - viz strana Fidesz v Maďarsku a Právo a spravedlnost v Polsku."Claudia Alvares z Lisabonské univerzity poukazuje na to, že úspěch populistických politiků má mnoho společného s jejich schopností přesvědčit své publikum, že nepatří do tradičního politického systému. Velkou roli na podpoře populistických stran mají sociální sítě, jejichž algoritmický model odměňuje a šíří konfliktní informace. "Hněv, který vyvolávají populističtí politikové, je dále rozněcován sociálními sítěmi, protože sociální sítě velmi lehce šíří emoce. Důsledkem je polarizace politického a novinářského diskursu."V některých evropských zemích, například v Beldii, ve Finsku, v Řecku a v Dánsku podpora populistických stran klesá. Nicméně, 12.5 milionů Evropanů žilo v zemi, která měla v roce 1998 aspoň jednoho populistického člena vlády. V roce 2018 se tento počet zvýšil více než desetkrát, na 170,2 milionů Evropanů.