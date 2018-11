Bannon nemůže zasáhnout do voleb do evropského parlamentu

21. 11. 2018

Kampaň Steva Bannona, jejímž cílem je pomoci ultrapravicovým populistům, aby zvítězili příští rok na jaře ve volbách do Evropského parlamentu, ztroskovala, poté, co přiznal, že jeho kampaň by byla porušením volebního zákona ve většině zemích, kde se snaží zasahovat.

Bannon, bývalý hlavní stratég Donalda Trumpa, se už dlouhé měsíce snaží naverbovat evropské ultrapravicové politické strany do svého hnutí se sídlem v Bruselu, The Movement. To má fungovat jako konzultační centrum pro politické strany před eurovolbami v květnu 2019.Jenže deník Guardian zjistil, že Bannonovi by bylo zakázáno takto pracovat v devíti z třinácti zemí, kde chce politický proces ovlivňovat. Ukazuje se, že politické strany ve Francii, ve Finsku, v Belgii, v Maďarsku a v České republice by riskovaly soudní postih, kdyby přijaly Bannonovu pomoc.K Bannonovým pokusům ovlivňovat evropské volby dochází v době zvýšené citlivosti ohledně zasahování cizinců do voleb. Vyvstávají otázky o zásazích Ruska do amerických prezidentských voleb v roce 2016 a do britského referenda o brexitu v témže roce.Podrobnosti v angličtině ZDE