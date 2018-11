Španělsko a Francie odhalily brutální realitu brexitu pro Británii

26. 11. 2018





Problémem Theresy Mayové, která se nyní musí pokoušet přesvědčit Dolní sněmovnu, aby schválila "dohodu" o odchodu Británie z EU, kterou v Dolní sněmovně většina poslanců nenávidí, je, že Mayová není jediným evropským politikem, který se musí snažit získat na svou stranu domácí publikum, píše reportér Sky News Faisal Islam.

V sobotu jsme byli svědky toho, že se Španělsko otevřeně vychloubalo svým největším diplomatickým vítězstvím nad Británií od Utrechtské smlouvy z roku 1713. Utrechtský mír je označení pro mírovou smlouvu uzavřenou 11. dubna 1713 v holandském městě Utrecht mezi Francií a Španělskem na jedné straně a Velkou Británií, Nizozemím, Portugalskem, Savojskem a Pruskem na straně druhé.Španělský premiér Pedro Sanchez se vyjádřil v neděli: "Opravdu, ohledně odchodu Spojeného království, všichni ztrácíme, a zejména prohrává Spojené království, avšak ohledně Gibraltaru Španělsko vítězí. A Evropa vítězí."A ještě problematičtější byl francouzský prezident Macron, který v neděli řekl něco, co rozzuří stoupence brexitu v Dolní sněmovně:"Jestliže máme dohodu, budeme hájit náš přístup do britských vod jako součást nutné rovnováhy - to bylo potvrzeno v prohlášení evropské sedmadvacítky," řekl Ma cron a zdůraznil, že prosadí pokračující přístup plavidel a rybářů Francie a Evropské unie do britských pobřežních vod. To je něco, proti čemu se ostře stavějí britští rybáři.



Francouzský prezident čelí své domá cí krizi, kdy Francouzi demonstrují proti vysokým daním a proti chudobě. V této situaci je pro něho velkým pokušením zmínit se o diplomatickém vítězství proti Británii.Podrobnosti v angličtině ZDE