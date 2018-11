Zaklínači války

28. 11. 2018

Ruské úřady sebevražedně sázejí na "kontrolovaný konflikt", píše Kirill Martynov. Po událostech v Kerčském průlivu v Kyjevě a Moskvě momentálně zafungovaly mechanismy eskalace konfliktu. V takové situaci dělí hybridní válku od "horké" jeden neopatrný krok. Je třeba se sejít a dohodnout.

Více jak čtyři roky ve Východní Evropě, v té části, kde se v zásadě hovoří rusky, vznikají fronty, dělící linie a neuznané vlády. V prvních letech fráze "válka s Ukrajinou" zněla jako citát z hloupé fantazie pro "alternativní historii", ale potom se stala samozřejmostí.

Alternativní pacifisté mezi účastníky talk show Vladimira Solovjova po léta opakují "argument": Žádná válka není, protože kdyby byla, "naši" by už dávno stáli u Kyjeva. Ale území sousedního státu jsou odtržená. Samozvané armády vyzbrojující se humanitární pomocí pochodují na přehlídkách. Pašeráci kšeftují se zbraněmi na obou stranách hranice. Mluvící hlavy v televizi nahlas sní o jaderných úderech. Ale válka paradoxně není - jen jakási nepochopitelná, hybridní. Lidé si zvykají na všechno a nejnovější ruská "situace" není výjimkou. Mnohým se zdálo, že pokračuje úplně normální život, nehledě na cokoliv.

Svět potom bez problémů padl do propasti. V Azovském moři blokovaném krymským mostem proběhl incident, který z pohledu mezinárodního práva lze považovat za důvod k válce.

Komusi se začíná zdát, že to je výborné řešení všech probíhajících úkolů. Ruští experti utíkají do televizního studia, aby občany informovali o "aktu námořní agrese". Jakoby Rusko zase nemělo žádné problémy: Ani růst věku pro odchod do důchodu, ani chudoba, ani bezpráví. Hydra propagandy ožívá: Co se to děje u Ukrajinců?

Kyjevské úřady si dávají záležet, aby nezaostaly, a zavedli válečný stav. Ale ne v celé zemi, jen v devíti regionech. Válka naštěstí není vyhlášena, ale už je válečný stav, i když jen částečný.

Podrobnosti v ruštině: ZDE