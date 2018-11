Zpráva OSN: Emise skleníkových plynů rekordně překračují přípustnou úroveň

28. 11. 2018

Globální emise skleníkových plynů v roce 2030 mohou dosáhnout úrovně o 13-15 miliard tun vyšší než je nutné, aby globální oteplení zůstalo v tomto století pod hranicí 2 stupňů Celsia. Tak zní odhad uvedený ve zprávě OSN publikované v úterý, píše Bate Felix.

Devátá výroční zpráva Environmentálního programu OSN (UNEP) analyzuje dopad národního cílení omezování emisí a otázku, zda je dostatečné pro udržení vzestupu průměrné globální teploty pod bezpečnou hranicí 2 stupňů.

Toto hodnocení přišlo několik dní před začátkem klimatické konference OSN v Polsku, která proběhne mezi 2. a 14. prosincem. Z rozhovorů vzejde "kniha pravidel", podle níž by měla být implementována Pařížská dohoda z roku 2015 usilující o omezení nárůstu globálních teplot v rozmezí 1,5-2 stupně Celsia.

UNEP tvrdí, že roční emise skleníkových plynů dosáhly po tříletém poklesu v roce 2017 rekordní výše, 53,5 miliard tun. Nevypadá to, že by přestaly růst v roce 2030, natož v roce 2020.

Nicméně bude třeba, aby emise v roce 2030 byly zhruba o 25 nebo 55 % nižší než vloni, aby byl růst globální teploty omezen na 2-1,5 stupně, uvádí zpráva.

"Rostoucí emise a pomalá akce znamenají, že rozdíl mezi hodnotami v této zprávě je větší než kdy jindy," uvádí se v dokumentu.

Současná klimatická politika sníží do roku 2030 emise o 6 miliard tun, což odpovídá globálnímu oteplení v roce 2100 o zhruba 3 stupně - a oteplování poté bude pokračovat.

"Pokud do roku 2030 nedojde k vyrovnání rozdílu mezi potřebnými a faktickými hodnotami emisí, je velmi dobře možné, že cíl udržet růst teploty pod 2 stupni je také nedosažitelný", uvádí zpráva.

Pokud by mělo být oteplování udrženo pod hranicí 2 stupňů, státy musí své současné úsilí ztrojnásobit. Pro ambicióznější cíl 1,5 stupně by státy musely zvednout své ambice pětkrát.

V současnosti dvacítka největších světových ekonomik (G20) kolektivně neplní závazky k roku 2030, tvrdí UNEP.

Ačkoliv odhady potenciálu pro omezení emisí se liší, asi 19 miliard tun ekvivalentu oxidu uhličitého může být do roku 2030 předmětem dalšího snižování. To by bylo dost pro udržení nárůstu teploty pod hranicí 2 stupňů.

Podrobnosti v angličtině: ZDE