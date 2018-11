Pražský hrad není Zemanovým majetkem...

25. 11. 2018

V prosinci zahraje v Praze známý klavírista, bývalý člen britské skupiny YES, Rick Wakeman s moravskou filharmonií. (R. Wakeman je rovněž autor hudby např. k filmu Lisztomania od Kena Russella a byl spolupracovník Davida Bowieho na jeho raných albech.) Je pozoruhodné, že lidé nechtějí navštívit tento koncert z toho důvodu, že se koná ve Španělském sále Pražského hradu, neboť se domnívají, že prostory patří Miloši Zemanovi. Je to blbost. Se Zemanem to nemá nic společného, píše Marika Muchová: