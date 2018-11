Maďarsko: Zpravodajský server, jehož historie ukazuje, jak se dá bezbolestně zlikvidovat svobodný tisk

26. 11. 2018





Deník New York Times publikoval jako varování Američanům, ale celému světu, podrobnou historii toho, jak maďarský diktátor Viktor Orbán postupně, bez zatýkání, bez krveprolévání, ovládl nezávislý investigativní server Origo, který původně odhaloval nepravosti členů jeho vlády. V roce 2014 Origo zjistil, že vysoký Orbánův poradce zneužil státní finance ke svým tajným cestám do zahraničí. Dnes je Origo poslušným šiřitelem Orbánovy propagandy.



Jak se Orbánovi podařilo tento server ovládnout? Postupným vyvíjením nátlaku na jeho majitele, Němci vlastněnou telekomunikační firmu Magyar Telekom.

V roce 2013 byl server Origo nejčtenějším zpravodajským serverem proslulým svým neohroženým vyšetřováním lidí, jako je Lájoš Simicska, Orbánův kamarád, který jeho stranu dlouhodobě financuje.Po Orbánově volebním vítězství v roce 2010 se Orbán rozhodl uvalit na telekomunikační firmy "nouzovou" daň. Byl to také útok proti firmám vlastněným v zahraničí. Pro firmu Magyar Telekom to znamenalo náhlou novou daň ve výši 100 milionů dolarů. A ředitelé firmy Magyar Telekom se v roce 2013 obávali dalších špatných zpráv, protože hrozilo, že Orbán jí odebere její licence na rádiové frekvence.Pak došlo k tajnému jednání ve Vídni mezi Jánošem Lazarem, Orbánovým náměstkem, který si stěžoval na práci serveru Origo a navrhl přímou tajnou komunikační linku mezi editory serveru Origo a maďarskou vládou. Lazar neformuloval svou žádost jako podmínku pro udělení nových licencí, avšak Magyar Telekom to vzal vážně.Server Origo podepsal smlouvy s poradenskou mediální firmou Attily Varhegyiho, bývalého šéfa Orbánovy strany. Varhegyi proměnil maďarská státní média v hlásnou troubu Orbánova režimu.Magyar Telekom dostal největší podíl rádiových frekvencí.Šéfredaktor serveru Origo rozzuřený odstoupil. Nahradil ho Gergo Saling, který se ještě pokusil o protivládní investigaci. Vyšetřoval nezákonné výdaje Jánose Lazara.V dubnu 2014 Orbán nově vyhrál volby. Saling byl vyhozen začátkem června. Bylo to v důsledku tlaku firmu Magyar Telekom a Varhegyiho. Posléze Magyar Telekom Origo prodal firmě vlastněné Orbánovým stoupencem.V minulosti měl server Origo často finanční problémy. Nyní začal dostávat obrovské množství příjmů z vládních reklam. V roce 2017 se stal ředitelem firmy vlastníci Origo bývalý Orbánův ministr financí. Množství vládních reklam na serveru Origo stoupalo a Origo začalo být stále agresivněji proorbánovštější.Dnes vlastní Orbánovi stoupenci více než 500 maďarských médií. Získali je podobným způsobem.Podrobnosti v angličtině ZDE