Nigel Farage - temná síla Ruska a světové ultrapravice

26. 11. 2018

Farage má dnes těsné vazby na evropskou ultrapravici. Všechny své kritiky obviňuje ze spiknutí se Sorosem - výraz Soros je ovšem zástupným výrazem pro antisemitismus. To by si měli uvědomit všichni čeští šiřitelé fake news, že jakmile kritizují údajné celosvětové spiknutí financované Sorosem, je zjevné, že jsou to antisemité.Farage používá tytéž metody jako Kreml, Steve Bannon a Robert Mercer, který dlouho financoval Bannonovy oblíbené projekty, jako ultrapravicový servera firmu Cambridge Analytica, která ukradla osmdesáti milionům uživatelů Facebooku jejich osobní data.Když si vygoogluji "Nigel Farage" a "Soros", píše Cadwalladrová, zavede mě to na ultrapravicový server konspiračních teorií InfoWars, kde Farage interviewuje jeho zakladatel Alex Jones. Tento Farage má velmi daleko od Farage, jak ho znají posluchači jeho britských rozhlasových pořadů, i když interview je natočen ve studiu londýnské komerční stanice LBC. Tento Farage hovoří s Alexem Jonesem o "naší sdílené judeo-křesťanské kultuře".To je jazyk Steva Bannona.Farage je europoslanec a ve spolupráci s ruskou propagandistickou televizí Russia Today šíří svou propagandu na YouTube. Přiznal, že kdyby nebylo YouTube, nebyl by světově známý. Jeho videa na YouTube zhlédly desítky milionů uživatelů:Richard Corbett, šéf britské Labouristické strany v Evropském parlamentě, vysvětluje, jak to funguje: "Farage přijde do Evropského parlamentu jednou za měsíc a často tam hovoří o něčem, co nemá absolutně nic společného s tím, o čem se tam v parlamentě zrovna jedná. Říkáte si: Co ten blázen dělá? A pak si uvědomíte, že to s parlamentem nemá vůbec nic společného. On tam mluví, protože to bude zveřejněno na sociálních sítích. Někdy ani nečeká na reakce na svůj projev. O dvě minuty později je už ve vlaku do Londýna."Jsou to tyto projevy, šířené na YouTube, který algoritmus YouTube šíří do telefonů a laptopů úplně nové generace, které jsou nyní Farageho mocenskou základnou. A ohniskem toho všeho je ruská televize RT (Russia Today). Právě RT učinila z Farage superhvězdu.Velká část tohoto příběhu, stejně jako těsné styky milionáře Arrona Bankse s ruským velvyslancem v Londýně, je utajována a je skrytá. Ale mnoho je ve veřejné aréně, jako Farageova podporu pro proruské strany v Evropském parlamentě a jeho vazby na RT.Guillaume Chaslot, bývalý YouTuber, který je nyní poradcem Centra pro lidskou technologii, vysvětluje obrovský vliv ruské televize RT v ekosystému YouTube: "Russia Today je na YouTube největší informační sítí. Mají 22 kanálů a mají absolutně mistrovské porozumění tomu, jak funguje ten algoritmus. Vyrábějí z hlediska prokliků nesmírně efektivní materiál. Zveřejňují katastrofická videa tsunami, a tak podobně, a ta využívají k tomu, aby k sobě přilákali uživatele. A jakmile získají diváckou obec, využívají svého porozumění algoritmu YouTube k tomu, že posílají lidem politický materiál, který podporuje ruské zahraničněpolitické cíle."RT si uvědomila, jak velkou cenu pro ně má Farage už v roce 2011. Bývalý člen britské euroskeptické ultrapravicové strany UKIP svědčil o tom, že londýnský korespondent RT "prakticky žil v úřadovnách UKIPu. Byli jím nadšeni. RT s nimi vysílala rozhovory každý týden. Hovořili o všem."Farage je "fenomenálně užitečný pro ruskou vládu," vysvětluje Ben Nimmo, výzkumník studující ruskou propagandu. "RT přitom hovoří naprosto otevřeně o tom, co dělá. Její šéfredaktorka to charakterizovala jako 'informační válku'. Je to podle ní součástí ruského arzenálu zbraní stejně jako ministerstvo obrany."Farage stojí v ohnisku klíčových sil nového světového pořádku. Je to nový světový pořádek, s nímž si staré formáty nedokážou poradit. "Musíme zkoumat širší obraz," říká Damian Collins, předseda britského parlamentního výboru pro kulturu, média a sport. "Toto je koordinováno mezinárodně, a dělají to velmi bohatí lidé způsobem, jehož jsme zatím nikdy nebyli svědky."Collinsův výbor opakovaně požaduje zahájení vyšetřování stylem Roberta Muellera v USA. Vláda Theresy Mayové to ignoruje.Podrobnosti v angličtině ZDE