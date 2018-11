Facebook "věděl v roce 2014, že Rusko z něho sbírá tři miliardy datových bodů denně", Facebook to popírá

27. 11. 2018







Damian Collins, předseda britského parlamentního výboru pro média, kulturu a sport, citoval při dnešním slyšení v Dolní sněmovně, věnovaném Facebooku, jehož se Mark Zuckerberg odmítl zúčastnit, email parlamentem zkonfiskovaný od firmy Six4Three, že technik Facebooku tuto firmu varoval už v roce 2014, že ruské IP adresy si z Facebooku stahují "tři miliardy datových bodů denně". Facebook hned nato vydal dementi, jímž to popřel. Jeho technici to dále zkoumali "a nenalezli žádné důkazy o specifické činnosti Ruska".





Charlie Angus, zástupce Kanady, ostře kritizoval přehnanou video metriku Facebooku, která byla záměrně zkreslována po dobu dvou let. "Považuju to za korporátní podvod v masovém měřítku. Nejlepší řešení je anti-trustové. Nejjednodušší formou regulace bude Facebook rozčlenit, anebo jej považovat za podnik veřejných služeb, abych zajistili, že počítáme metriku, která je přesná a pravdivá. Dovolit vám sežrat veškerou konkurenci, to není dobré."

Facebook’s PR writes...

Seems to say: ‘Yes, Russia hacked millions of our users’ accounts. But when we checked, they didn’t seem to have done it again’ pic.twitter.com/7fp4pZEU1l — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) November 27, 2018

Paul Farrelly MP: "I've read the summary of these documents and the thought I have is RICO. Racketeering. What do you say to that?" — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) November 27, 2018

“An engineer at Facebook notified the company in October 2014 that entities with a Russian IP address were pulling 3 billion data points a day [from your website]. “



💀💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/32Q8V1dBX6 — 𝙋𝙖𝙩𝙧𝙞𝙘𝙠 𝙆𝙖𝙧𝙡𝙨𝙨𝙤𝙣 ⚡️ (@Patrickesque) November 27, 2018

Collins asks whether there were some "whitelisted" developers who had access to friend data long after FB cut other apps off. FB did give some apps more time to transition to its new API. Among them was https://t.co/pLpjGQho0p, a Russian tech juggernaut https://t.co/OvJNV8njjN — issie lapowsky (@issielapowsky) November 27, 2018

"You knew that app developers were sharing information, and the only time you took action is when you were found out." 🔥@IanCLucas vs. Richard Allan. pic.twitter.com/pTe2RIgmTn — Schulzenbrothers (@chulzenbrothers) November 27, 2018

Kanadský poslanec: "To, co se tu popisuje, vypadá jako korporátní podvod. Možná, že nejjednodušším způsobem regulace by bylo rozčlenit Facebook. Bude Zuckerberg jednat s antitrustovými právníky?







Canadian MP: "What's being described here sounds like corporate fraud. Perhaps the simplest form of regulation would be to break Facebook up. Will Zuck talk anti-trust?"

Lord Allan: "It depends on the problem we are trying to solve"

MP: "What if the problem is Facebook?" — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) November 27, 2018

Facebook PR: Rusko si stáhlo obrovské množství dat. Ale když jsme to zkontrolovali znovu, už to nedělalo.Poslanec Paul Farrely: "Přečetl jsem si shrnutí těchto dokumentů a vybavilo se mi RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, americký zákon kriminalizující podvody a korupci Podvodná praxe. Co tomu říkáte? Konzultoval kdy Facebook právníky ohledně možnosti, že porušuje RICO?Zástupce Facebooku lord Allan: Pokud vím ne.Technik Facebooku informoval jeho vedení v říjnu 2014, že entity s ruskými IP adresami stahují z Facebooku denně 3 milardy datových bodů.Collins se zeptal, zda existovali někteří preferenční developeři, kteří měli přístup k datům přátel dlouho poté, co Facebook odřízl jiné firmy. Faceblook opravdu některým aplikacím poskytl více času, aby přešli na jeho nové API. Mezi nimi byla firma Mail.ru, obří ruský technologický podnik.Ian C. Lucas: "Věděli jste, že developeři aplikací sdílejí informace, a začali jste proti tomu jednat teprve, když se na to přišlo."Lord Allan: To záleží na to, jaký problém se snažíme vyřešit.Kanadský poslanec: "A co kdy je problémem sám Facebook?"