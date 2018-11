Od roku 2021 budou v Edinburku v provozu autobusy bez řidiče

Britská vláda zveřejnila, kdo dostal vládní granty z Fondu pro rozvoj automních vozidel



Obyvatelé Londýna a Edinburku budou mezi prvními lidmi v Británii, kteří budou jezdit vozidly bez řidičů. První zkušební provoz těchto autobusů a taxíků dostal nyní vládní grant.



K pilotním projektům patří 20 kilometrový provoz autobusů bez řidiče z Edinburku přes most před řeku Forth do hrabství Fife severně od Edinburku, projekt čtyř taxíků bez řidiče v Londýně a autonomní flotila Landroverů v Londýně.





Pokusný provoz těchto vozidel bez řidiče bude zkoumat reakce veřejnost a zjišťovat, jak se technologie řízení vozidel bez řidiče dokáže integrovat do společnosti.



Britský ministr pro obchod a podnikání Greg Clark uvedl, že vláda plánuje provoz vozidel bez řidiče od roku 2021.



Na dvacetikilometrové trase z Edinburku na sever bude jezdit pět velkých, původně manuálně řízených autobusů, které budou konvertovány na automatickou technologii bez řidiče.



Ministr pro mobilitu budoucnosti Jesse Norman konstatoval, že podle předpovědí bude mít v roce 2035 britský trh vozidel bez řidiče hodnotu 52 miliard liber.



