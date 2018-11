Mezitím v Absurdistánu 91:

Polskem otřásají finanční skandály

21. 11. 2018 / Tomasz Oryński

Dnešní kapitola se bude zabývat čistě finančními otázkami. To je v současnosti v Polsku nejaktuálnější téma. Strana Právo a spravedlnost je stále ještě posedlá pyramidovým podvodem "Amber Gold", o němž tvrdí, že to byl největšší finanční skandál v polské historii (jak se dovíme, chybně). Téměř tři roky se snaží k němu nějakým způsobem přičlenit Donalda Tuska, ale, řekněme si to upřímně: je v té věci docela čistý. Jediné, co mají, je skutečnost, že Tusk byl premiérem, když k tomuto skandálu došlo, a jeho syn krátce pracoval pro jednu z firem, která měla vazbu na Amber Gold.

