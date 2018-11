»Braňte svobodu slova«

Andrej Babickij: ruský novinář, v letech 1987-1989 pracoval v redakci časopisu "Publicita", v letech 1989-2014 reportérem rádia "Svoboda". Jediný zástupce ruských médií, kterého ruské tajné služby vyměnily za zajatce vojáků v Čečensku v lednu 2000, i když nikdo neuznával Babického statut jako bojovníka. Takové případy v dobách SSSR a postsovětském Rusku do kauzy Babického známy nebyly.Natalia Skurtul: vystoupí se zprávou o situaci se svobodou slova v Moldavsku. V roce 2012 jmenována šéfredaktorkou republikových novin "Podněstří", dříve pracovala jako reportérka v novinách "Nová doba" a "Odborový věstník”.Arthur Bekmatov: slovenský novinář, od roku 2016 do 2018 pracoval ve slovenském oddělení novin "Sputnik". Editor internetových novin "Zem a Vek". Vyučuje na katedře žurnalistiky institutu UKF na Slovensku.Jan Rychetský: přednese zprávu o situaci v Česku. Novinář internetových novin "Parlamentní Listy". Při vstupu na Ukrajinu v květnu 2018 nebyl do země vpuštěn, dostal zákaz vstupu na dobu 5 let.Ulrich Hayden: přednese zprávu o Německu. Spoluautor knihy o moderní opozici v Rusku. V roce 1991 pracoval ve Spiegel-Archivu. Od roku 1992 byl zpravodajem na volné noze v Moskvě několika německojazyčných periodik, mj. Die Wochenzeitung (Curych), Der Freitag, v letech 1998-2009 pracoval jako reportér novin Die Presse, v letech 2001-2014 byl reportérem deníku Sächsische Zeitung. Od roku 2010 je také reportérem zpravodajského on-line vydání Telepolis. Věnuje se současným událostem v Rusku a jeho sousedních zemích.V Praze dne 17. listopadu 2018Kontakty organizátorů:Roman BlaškoTel: +420 737 124 026email: RomanBlasko@seznam.cz